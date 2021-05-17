Тренер Тедеско не исключил своего возвращения в "Спартак"

Доменико Тедеско, который покинул пост главного тренера "Спартака" по окончании текущего сезона, дал финальную пресс-конференцию в Москве. На ней он заявил о возможном возвращении на пост рулевого "красно-белых".

"Горжусь тем, что работал в этом клубе. И могу представить, что вернусь в "Спартак". Если клубу это потребуется и ситуация будет подходящей. Всегда говорил, что хочу доработать свой контракт до последней игры здесь. Что дальше? Сейчас я хочу увидеть семью и сделать небольшую паузу в карьере", - сказал Тедеско.

"Спартак" занял второе место в завершившемся в воскресенье чемпионате России и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Тедеско еще в конце 2020 года объявил, что покинет клуб по истечении срока действия контракта в конце сезона.

"Спартак" официально пока не объявил, кто станет новым главным тренером команды. Однако, по данным прессы, основным кандидатом на эту роль является португалец Руй Витория, известный по работе в лиссабонской "Бенфике".