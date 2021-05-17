С середины 1950-х спортивные журналисты определяли голосованием сильнейшую десятку спортсменов страны, лучшую команду и тренера, имена которых публиковались в СМИ. А 24 года назад ФСЖР решила награждать лауреатов почетным призом. Статуэтку назвали "Серебряной Ланью", и с тех пор компания "Диалог - Конверсия" каждый год выдает на-гора по чертовой дюжине серебряных призов.

Федерация приглашает победителей на торжество, которое проводится вместе с традиционным другом и партнером Олимпийским комитетом России в Большом зале на Лужнецкой.

Напоминаем, кого спортивные журналисты назвали лауреатами по понятным причинам сложнейшего и очень нелегкого 2020 года.

Вот наши лауреаты в строгом алфавитном порядке:

Войнова Анастасия - Шмелева Дарья (велоспорт)

Воронина Наталья (конькобежный спорт)

Катникова Екатерина (санный спорт)

Косторная Алена (фигурное катание)

Медведев Даниил (теннис)

Курохтин Константин (паралимпийский спорт - керлинг)

Поветкин Александр (бокс)

Репилов Роман (санный спорт)

Рублев Андрей (теннис)

Сидорова Анжелика (легкая атлетика)

Лучший тренер: Кузнецов Александр Анатольевич (велоспорт).

Команда: Сборная России по шахматам - победитель онлайн-Олимпиады-2020.

Церемония была несколько необычной. Мы начали с шашек. За последние десятилетия представители этой игры не удостаивались наших призов. А семикратная чемпионка мира по стоклеточным шашкам Тамара Михайловна Тансыккужина специально приехала из Уфы, чтобы получить Диплом Олимпийского комитета России и российского комитета Фэйр Плэй.

Финальный матч из девяти раундов, стартовавший 23 апреля, проходил в Варшаве, его победитель определился на тай-брейке.

После девяти раундов противостояния в Варшаве счет в матче с представительницей Польши Натальей Садовской был равным - 54:54. В заключительный день лишь в четвертой партии в блиц победу одержала 42-летняя россиянка.

А ведь 27 апреля во время четвертого раунда флаг России и табличка с именем россиянки и триколором были убраны прямо по ходу встречи. Тамара Михайловна лишь бросила взгляд на представителя Польши, пробравшегося вопреки запретам в игровую зону, в которую помимо двух шашистов имеет право заходить лишь главный судья матча, кстати, отказавшийся это сделать. Она сохранила мужество, проявила выдержку, ничем не выдав недовольства. Это полное достоинства благородное поведение не может не вызывать всеобщего уважения.

Конечно же, поведение нашей семикратной чемпионки заслуживает Диплома Фэйр Плэй.

Диплома российского комитета Фэйр Плэй удостоена и Наталья Садовская: она убрала флаг своей страны со стола в знак солидарности. Настоящий Фэйр Плэй за шашечной доской. Диплом Наталье Садовской будет передан через Национальный олимпийский комитет Польши.

- Матч получился очень необычным. Он наверняка войдет в историю. Своим импульсивным поведением организаторы хотели помочь своей соотечественнице, но вышло наоборот. Мне удалось проявить спортивные качества и преодолеть трудности. С помощью опыта и профессионализма я смогла отыграться и победить. Я понимала, какое внимание вызвал этот эпизод. Отступать было некуда. Награду посвящаю всем шашечным тренерам, - сказала Тансыккужина на церемонии.

Но на этом Фэйр Плэй не заканчивается. Благородный поступок совершили шахматные братья Тамары, гроссмейстеры. Кубок ОКР и Дипломы Фэйр Плэй получила мужская сборная России по шахматам и президент Федерации шахмат России Андрей Васильевич Филатов. В турнире "Сборная - России" все свои призовые, все собранные при помощи благотворителей деньги шахматисты отдали больницам маленьких городов, где лечатся инфицированные ковидом.

Шахматистов заждалась еще одна награда - "Серебряная Лань", вручаемая лучшей команде года.

Шахматы сегодня выдвигаются на первый план. По предложению многолетнего друга Федерации спортивных журналистов России, многократного чемпиона мира Анатолия Евгеньевича Карпова, ФСЖР с помощью Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта (ВАЛОВС) учредила еще один приз: "Семье чемпионов". Не обязательно, что он будет вручаться каждый раз. Но в понедельник был именно тот день, когда награда ФСЖР в новой номинации нашла героев. Ее удостоены чемпионы шахматной Олимпиады супруги Екатерина Лагно и Александр Грищук. В многодетной чемпионской семье четверо детей.

Константин Курохтин тоже герой и большого паралимпийского спорта, и Фэйр Плэй. Российский керлингист-колясочник, скип сборной России на зимних Паралимпийских играх.

Еще один лауреат - фигуристка Алена Косторная. Алена в январе 2020 года выиграла чемпионат Европы. После этого все международные состязания практически не проводились. Приз Косторной, за которую проголосовали спортивные журналисты, это и признание заслуг нашего фигурного катания, блиставшего на всех международных стартах сезона уже нового. Алена вместе с мамой отдыхают на Кубе. А передадут ей "Серебряную Лань" президент Федерации фигурного катания Александр Горшков и почетный президент Федерации Валентин Писеев. Присутствовала на церемонии также советский и российский тренер Елена Чайковская.

Наши великолепные саночники Екатерина Катникова и Роман Репилов победили на чемпионате мира-2020. А чего ждать от Олимпиады в Пекине?

- В Пекине будем бороться как минимум до последнего. Надеюсь, все наши усилия окупятся и мы сможем в очередной раз порадовать нашу страну, - подчеркнул Репилов.

В последние годы в десятку лучших теннисисты не попадали. А теперь их двое.

На протяжении всего голосования среди лидеров оставался - и остался - Андрей Рублев. А в последние недели в число лучших буквально ворвался Даниил Медведев. Оба теннисиста на турнирах за рубежом. Оба прислали свои видеопоздравления. А статуэтки получили Марина Андреевна Марьенко - мама Андрея Рублева и его сестра Анна Викторовна. И, наконец, Наталья Воронина - чемпионка мира 2020 года в беге на 5000 метров.

А потом последовала еще одна приятная процедура. Уже несколько лет Международная федерация самбо вручает свой приз - серебряное перо - журналисту, наиболее интересно пишущему о самбо. Обладателем заветного пера стал Григорий Ениколопов.

И в самом - самом заключении, дипломы и премии юбилярам, ветеранам спортивной журналистики. В этом нам всегда помогают президент Ассоциации любительского хоккея, единственная женщина-президент мужского хоккейного клуба Алина Бородаева.