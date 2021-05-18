Дзюба и Слуцкий спели песню группы "Руки Вверх"

На праздновании юбилея главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба исполнил хит группы "Руки Вверх".

После завершения сезона главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий пышно отпраздновал юбилей. 4 мая ему исполнилось 50 лет, однако торжество было решено отложить. На юбилее тренера, клуб которого по итогам сезона получил путевку в Лигу Конференций УЕФА, собралось немало известных людей.

Одним из гостей стал форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Футболист и тренер часто подкалывают друг друга в соцсетях, а на торжестве они исполнили хит группы "Руки Вверх" "18 мне уже". Видео песни Дзюба выложил в своем Instagram.