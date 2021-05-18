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Федерация биатлона прокомментировала перенос этапа Кубка мира из Беларуси 14:38
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18.05.2021 14:38
Рубрика: Спорт

Федерация биатлона прокомментировала перенос этапа Кубка мира из Беларуси

Текст: Юрий Сизов
Фото: biathlon.by Фото: biathlon.by
Фото: biathlon.by

У руководителей белоруской федерации биатлона не было и нет сомнений в том, что республика готова провести на высочайшем уровне восьмой этап Кубка мира в 2022 году. Они с глубоким сожалением восприняли решение Исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), принятое без консультаций с белорусской стороной, о переносе состязаний из национального центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи". Об этом говорится во вторник в заявлении.

Во-первых, констатируют в федерации, для проведения престижного турнира Минск в лице заинтересованных организаций и государственных структур полностью выполнил все требования IBU, которые предъявляются к организаторам аналогичных международных соревнований.

Кроме того, была проведена модернизация и самого спортивного комплекса "Раубичи", которому присвоена наивысшая категория. Не случайно по оценкам спортсменов и специалистов, олимпийский центр считается одной из лучших снежных арен в мире, отмечается в заявлении.

Кстати, благодаря ярчайшим победам белорусских биатлонистов значительно вырос авторитет национального спорта на международной арене. Неуклонно растет и число любителей биатлона в республике. Только в последние годы Беларусь приняла "два чемпионата Европы, чемпионат мира среди юношей и юниоров, этап Кубка IBU, чемпионат мира по летнему биатлону, успешное проведение которых рассматривается IBU как обязательное условие для получения права на проведение этапа Кубка мира по биатлону", - отмечается в заявлении.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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Спортивная общественность и любители биатлона прекрасно помнят, что еще в феврале прошлого года Беларусь оперативно откликнулась на просьбу IBU о срочном переносе открытого чемпионата Европы по биатлону из эстонского города Отепя ввиду отсутствия достаточного снежного покрова там, как и в большинстве стран Европы. По оценкам IBU, вышеупомянутые престижные соревнования были проведены в Беларуси на высоком уровне, несмотря на сжатые сроки подготовки и сложнейшие климатические факторы.

В заявлении выражается надежда, что не аргументированный перенос этапа Кубка мира из "Раубичей" останется "единственным подобным случаем в истории состязаний, а многочисленные белорусские болельщики еще получат возможность прикоснуться к мировому биатлону в любимой Беларуси".

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