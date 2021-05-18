Где смотреть матчи чемпионата мира по хоккею 21-23 мая

21 мая, пятница
"Первый"
16:05. Россия - Чехия. Группа "А". Прямая трансляция.
"Матч ТВ"
15:45. Германия - Италия. Группа "В". Прямая трансляция.
20:10. Латвия - Канада. Группа "В". Прямая трансляция.
23:20. Россия - Чехия. Группа "А". Трансляция в записи.
"Матч! Игра"
15:55. Германия - Италия. Группа "В". Прямая трансляция.
18:35. Россия - Чехия. Группа "А". Трансляция в записи.
20:05. Беларусь - Словакия. Группа "А". Прямая трансляция.
22 мая, суббота
"Первый"
16:05. Россия - Великобритания. Группа "А". Прямая трансляция.
"Матч ТВ"
12:05. Дания - Швеция. Группа "А". Прямая трансляция.
17:05. Финляндия - США. Группа "В". Прямая трансляция.
20:10. Чехия - Швейцария. Группа "А". Прямая трансляция.
23:30. Россия - Великобритания. Группа "А". Трансляция в записи.
"Матч! Игра"
14:30. Германия - Норвегия. Группа "В". Трансляция в записи.
20:05. Латвия - Казахстан. Группа "В". Прямая трансляция.
23 мая, воскресенье
"Матч ТВ"
12:05. Словакия - Великобритания. Группа "А". Прямая трансляция.
20:25. Канада - США. Группа "В". Прямая трансляция.
23:30. Беларусь - Швеция. Группа "А". Трансляция в записи.
"Матч! Игра"
14:00. Италия - Норвегия. Группа "В". Трансляция в записи.
16:05. Беларусь - Швеция. Группа "А". Прямая трансляция.
18:35. Казахстан - Финляндия. Группа "В". Трансляция в записи.
20:05. Швейцария - Дания. Группа "А". Прямая трансляция.
Время начала трансляций указано московское (совпадает со временем Риги).
В программе возможны изменения и дополнения.