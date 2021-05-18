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18.05.2021 09:21
Рубрика: Спорт

Где смотреть матчи чемпионата мира по хоккею 21-23 мая

Текст: Илья Трисвятский
В Риге (Латвия) 21 мая стартует чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужских команд с участием сборной России. "РГ" предлагает расписание телевизионных трансляций турнира на первые три дня соревнований - с 21 по 23 мая.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

21 мая, пятница

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Объявлен состав сборной России на ЧМ по хоккею

"Первый"

16:05. Россия - Чехия. Группа "А". Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

15:45. Германия - Италия. Группа "В". Прямая трансляция.

20:10. Латвия - Канада. Группа "В". Прямая трансляция.

23:20. Россия - Чехия. Группа "А". Трансляция в записи.

"Матч! Игра"

15:55. Германия - Италия. Группа "В". Прямая трансляция.

18:35. Россия - Чехия. Группа "А". Трансляция в записи.

20:05. Беларусь - Словакия. Группа "А". Прямая трансляция.

22 мая, суббота

"Первый"

16:05. Россия - Великобритания. Группа "А". Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

12:05. Дания - Швеция. Группа "А". Прямая трансляция.

17:05. Финляндия - США. Группа "В". Прямая трансляция.

20:10. Чехия - Швейцария. Группа "А". Прямая трансляция.

23:30. Россия - Великобритания. Группа "А". Трансляция в записи.

"Матч! Игра"

14:30. Германия - Норвегия. Группа "В". Трансляция в записи.

20:05. Латвия - Казахстан. Группа "В". Прямая трансляция.

23 мая, воскресенье

"Матч ТВ"

12:05. Словакия - Великобритания. Группа "А". Прямая трансляция.

20:25. Канада - США. Группа "В". Прямая трансляция.

23:30. Беларусь - Швеция. Группа "А". Трансляция в записи.

"Матч! Игра"

14:00. Италия - Норвегия. Группа "В". Трансляция в записи.

16:05. Беларусь - Швеция. Группа "А". Прямая трансляция.

18:35. Казахстан - Финляндия. Группа "В". Трансляция в записи.

20:05. Швейцария - Дания. Группа "А". Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское (совпадает со временем Риги).

В программе возможны изменения и дополнения.

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