Где смотреть матчи чемпионата мира по хоккею 21-23 мая

В Риге (Латвия) 21 мая стартует чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужских команд с участием сборной России. "РГ" предлагает расписание телевизионных трансляций турнира на первые три дня соревнований - с 21 по 23 мая.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости