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18.05.2021 19:40
Рубрика: Спорт

Договорился с планкой

Илья Иванюк исполнил прыжок на 2,37 м
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(8458)
Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года россиянин Илья Иванюк превзошел лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

На чемпионате Смоленской области Иванюк с третьей попытки преодолел планку на высоте 2,37 метра. До этого лидером рейтинга был американец Джувон Харрисон, который 14 мая на соревнованиях в Техасе прыгнул на 2,36 метра.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Напомним, что Иванюк - также как чемпионки мира Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) - получил нейтральный статус и допуск на международные турниры от Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Иванюк 28 мая выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе. "Бронзу" ЧМ с личным рекордом 2,35 м Илья выиграл как раз в столице Катара.

В Дохе увидим и Анжелику Сидорову. А Мария Ласицкене 23 мая будет прыгать на этапе "Бриллиантовой лиги" в британском Гейтсхеде.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика