Илья Иванюк исполнил прыжок на 2,37 м

Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года россиянин Илья Иванюк превзошел лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту.

На чемпионате Смоленской области Иванюк с третьей попытки преодолел планку на высоте 2,37 метра. До этого лидером рейтинга был американец Джувон Харрисон, который 14 мая на соревнованиях в Техасе прыгнул на 2,36 метра.

Напомним, что Иванюк - также как чемпионки мира Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) - получил нейтральный статус и допуск на международные турниры от Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Иванюк 28 мая выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе. "Бронзу" ЧМ с личным рекордом 2,35 м Илья выиграл как раз в столице Катара.

В Дохе увидим и Анжелику Сидорову. А Мария Ласицкене 23 мая будет прыгать на этапе "Бриллиантовой лиги" в британском Гейтсхеде.