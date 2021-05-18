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18.05.2021 19:45
Рубрика: Спорт

Вот такая мощная спина

Климент Колесников установил рекорд мира
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(8458)
Рекорд мира на дистанции 50 м на спине в исполнении Климента Колесникова - быстрое и яркое начало турнира пловцов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Кроме того, на счету сборной России еще два "золота".
Эйфория от рекорда была недолгой, ведь у Климента Колесникова впереди еще весь чемпионат Европы. Фото: ЕРА Эйфория от рекорда была недолгой, ведь у Климента Колесникова впереди еще весь чемпионат Европы. Фото: ЕРА
Эйфория от рекорда была недолгой, ведь у Климента Колесникова впереди еще весь чемпионат Европы. Фото: ЕРА

Впервые Колесников поборол секундомер на ЧЕ-2018 в Глазго. Тогда он проплыл "полтинник" на спине за 24 секунды. На этот раз второй полуфинальный заплыв Климент выиграл с результатом 23,93 секунды.

Фото: EPA
Колесников побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине

- Просто вау! Невероятное чувство, - признался Колесников. - Я думал о том, чтобы побить мировой рекорд, но не зацикливался на этой задаче. Главной целью было занять первое место. Где-то в глубине души я был готов к такому результату, но во время самого заплыва это на меня не давило, я смог отбросить все мысли.

Жаль, но по полной насладиться моментом не получилось даже после финиша, ведь Колесникову нужно было готовиться к кролевой эстафете 4х100 м. Да, Клим прекрасно себя чувствует и на спине, и вольным стилем. Это стало понятно на чемпионате России, где он квалифицировался на Олимпиаду на дистанции 100 м кролем, пожертвовав при этом 200-метровкой на спине. В итоге на сотне Колесников обновил рекорд страны, принадлежавший Владиславу Гриневу: 47,41 против 47,43 секунды.

На чемпионате Европы все получили еще одно подтверждение, что выбор был сделан верный. Финишер Колесников показал на своем этапе самое быстрое время финала (47,10 секунды) и помог друзьям по сборной Андрею Минакову, Александру Щеголеву и Владу Гриневу (в предварительных заплывах выступали Андрей Жилкин, Михаил Вековищев, Иван Гирев и Евгений Рылов. - "РГ") одержать победу с результатом 3 минуты 10,41 секунд, побив при этом рекорд соревнований. Он принадлежал французам, которые на ЧЕ-2014 в Берлине показали время 3.11,64. Правда, в этом году в Будапеште они не выставили свою эстафетную четверку на старт. Второе место заняла команда Великобритании (3.11,56), третье - сборная Италии (3.11,87).

- Отличное начало турнира. Надеюсь, так будет во всех заплывах, в которых буду принимать участие, - отметил Колесников. - Я сконцентрирован на каждой дистанции, выжать из себя максимум в каждом финале.

Ну а первое "золото" чемпионата Европы для российской команды завоевал Мартин Малютин, одержавший победу на дистанции 400 метров вольным стилем. Он коснулся бортика с результатом 3 минуты 44,18 секунды, опередив австрийца Феликса Аубека (3.44,63) и литовца Данаса Рапшиса (3.45,39). Малютин попал в финал с шестым временем и плыл по седьмой дорожке. Но она оказалась счастливой, как и на чемпионате мира-2019 в южнокорейском Кванджу, где он взял "бронзу" на дистанции 200 м вольным стилем. А эта золотая медаль стала первой личной наградой с чемпионатов Европы. В 2018 году в Глазго Мартин дважды поднимался на вторую ступеньку пьедестала в составе эстафет 4x200 метров вольным стилем - мужской и смешанной.

10 побед одержали наши пловцы на предыдущем чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходил в 2018 году в Глазго

- Доволен и счастлив. Я был хорошо готов к этому заплыву, поэтому и результат получился хорошим. Во-первых, сделал шаг вперед по сравнению с выступлением в Глазго, а во-вторых, сбросил секунду с того времени, которое показал на отборочном чемпионате России в апреле.

Прибавить по сравнению с ЧР, к сожалению, получилось не у всех. На дистанции 100 м брассом Кирилл Пригода (59,36) и Антон Чупков (59,49) не прошли в финал. В Казани оба квалифицировались на Олимпиаду. Пригода выиграл с результатом 59,11 секунды. Антон Чупков занял второе место (59,47). В Будапеште лучшее время предсказуемо показал мировой рекордсмен британец Адам Пити (57,67), но попадание в финальный заплыв закрылось на отметке 59,30. То есть Пригоде по силам было пасть в топ-8.

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