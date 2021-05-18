Колесников выиграл "золото" ЧЕ по плаванию с мировым рекордом

Российский пловец Климент Колесников еще один раз побил рекорд мира на дистанции 50 м на спине. Он выиграл золото чемпионата Европы с результатом 23,80 секунды.

Накануне Колесников победил в полуфинале с результатом 23,93, обновив собственное достижение образца 2018 года. Тогда на ЧЕ в Глазго он проплыл "полтинник" за 24 секунды ровно.

Сегодня Колесников также отобрался в финал на дистанции 100 м кролем. В полуфинале он показал третье время (47,85), уступив соотечественнику Андрею Минакову (47,82). Лучшим был итальянец Алессандро Миресси (47,53).