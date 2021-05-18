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18.05.2021 20:00
Рубрика: Спорт

Головин против Мбаппе

"Монако" поборется с "ПСЖ" за Кубок Франции
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(8458)
В среду во Франции пройдет финальный матч Кубка страны: в пригороде Парижа Сан-Дени на знаменитом "Стад де Франс" сыграют "Монако" и "Пари Сен-Жермен".
Полузащитник сборной России Александр Головин может завоевать первый трофей в составе "Монако". Фото: ЕРА

Что у монегасков, что у парижан эта неделя может получиться как провальной, так и сверхуспешной. Оба клуба претендуют не только на победу в розыгрыше Кубка, но и борются за чемпионство: за тур до конца сезона "Монако" отстает от лидера турнира "Лилля" на три очка, а "ПСЖ" - на одно.

И все же вряд ли сегодняшние соперники думают сейчас о чемпионате. Тем более что тот же "Монако" побеждал в Кубке Франции всего пять раз, а последний успех датирован аж 1991 годом. Что касается "ПСЖ", то парижане в седьмой раз подряд сыграют в финале Кубка. Из предыдущих шести попыток пять оказались успешными. К финалу, который пройдет без болельщиков, "ПСЖ" подходит без одного из своих лидеров - Неймара. Бразилец продолжает отбывать дисквалификацию и помочь своей команде не сможет. Зато в строю есть бывший форвард "Монако" Килиан Мбаппе. У монегасков же все лидеры готовы выйти на поле, в том числе и Александр Головин.

Завоевать первый титул с новым клубом сегодня может еще один футболист российской сборной - полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук. В Реджо-Эмилии бергамаски поборются за Кубок Италии с самой титулованной командой страны "Ювентусом".

Для обоих клубов Кубок - последний шанс завоевать трофей в завершающемся сезоне. "Аталанта" и вовсе может выиграть первый титул с 1963 года. Что интересно, в конце недели Миранчука и его партнеров ждет важнейший матч в национальном первенстве против "Милана". В случае победы бергамаски займут второе место в "серии А".

Где будем смотреть

19 мая, среда, "Матч ТВ"

22.15 Финал Кубка Франции. "Монако" - "ПСЖ". Прямая трансляция.

Головин прокомментировал победу над "Ренном"
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