Названа сборная из лучших игроков РПЛ по итогам сезона

Авторитетный портал transfermarkt определил команду из лучших футболистов российской Премьер-лиги по итогам сезона. Всего в нее вошло 23 игрока.

Хавбек ЦСКА Никола Влашич провел яркий сезон в Премьер-лиге и попал в заявку сборной Хорватии на Евро-2020. Фото: РИА Новости

Наибольшее представительство у чемпиона страны "Зенита". Из питерского клуба в списке оказалось сразу шесть человек: Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Артем Дзюба и Сердар Азмун.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом: вратари - Юрий Дюпин ("Рубин"), Антон Шунин ("Динамо"), Игорь Акинфеев (ЦСКА); защитники - Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос (все - "Зенит"), Марио Фернандес (ЦСКА), Самуэль Жиго ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Илья Самошников ("Рубин"), Пабло ("Локомотив"); полузащитники - Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Оливер Абильдгор ("Рубин"), Кристиан Нобоа ("Сочи"), Вильмар Барриос ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Никола Влашич (ЦСКА); нападающие - Артем Дзюба, Сердар Азмун (оба - "Зенит"), Джордан Ларссон, Александр Соболев (оба - "Спартак"), Джордже Деспотович, Хвича Кварацхелия (оба - "Рубин").

Тем временем сегодня во Франции пройдет финальный матч Кубка страны: в пригороде Парижа Сан-Дени на "Стад де Франс" сыграют "Монако" с Александром Головиным в составе и "Пари Сен-Жермен".

Что у монегасков, что у парижан, эта неделя может получиться как провальной, так и сверхуспешной. Оба клуба претендуют не только на победу в розыгрыше Кубка, но и борются за чемпионство: за тур до конца сезона "Монако" отстает от лидера турнира "Лилля" на три очка, а "ПСЖ" - на одно.

И все же вряд ли сегодняшние соперники думают сейчас о чемпионате. Тем более что тот же "Монако" побеждал в Кубке Франции всего пять раз, а последний успех датирован аж 1991 годом.

Где будем смотреть

19 мая, среда, "Матч ТВ"

22.15 Финал Кубка Франции. "Монако" - "ПСЖ". Прямая трансляция.