В Мордовии возродят полумарафон в память Петра Болотникова

В Мордовии возродят традицию проведения масштабного полумарафона в память олимпийского чемпиона в беге на 10 000 метров Петра Болотникова - уроженца республики.

Об этих планах рассказал врио главы РМ Артем Здунов в ходе состоявшейся встречи с и.о. президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ириной Приваловой.

Как сообщила пресс-служба главы РМ, речь шла о развитии и популяризации легкой атлетики в регионе и введении в легкоатлетический календарь новых стартов. Большое внимание было уделено также школе Олимпийского резерва в Саранске и вопросам антидопингового обеспечения.

Итогом встречи стала договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве между Мордовией и ВФЛА. Документ предусматривает партнерство с целью развития легкой атлетики как базового вида спорта в регионе. Предварительное подписание соглашения намечено на август-сентябрь текущего года.

Справка "РГ"

Петр Григорьевич Болотников (1930 - 2013 гг.) - уроженец Краснослободского района Мордовии. Тринадцатикратный чемпион СССР (1957-1962, 1964) на дистанциях 5000 и 10 000 метров и кроссе на 5 километров. Чемпион Европы (1962), рекордсмен мира (1960-1963), олимпийский чемпион 1960 года. Заслуженный мастер спорта СССР, почетный гражданин Мордовии. Традиционно в Саранске ежегодно проходил пробег на призы Болотникова.