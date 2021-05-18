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18.05.2021 14:31
Рубрика: Власть

В Мордовии возродят полумарафон в память Петра Болотникова

Текст: Алина Романова (Саранск)
В Мордовии возродят традицию проведения масштабного полумарафона в память олимпийского чемпиона в беге на 10 000 метров Петра Болотникова - уроженца республики.

Об этих планах рассказал врио главы РМ Артем Здунов в ходе состоявшейся встречи с и.о. президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ириной Приваловой.

Фото: Николай Гагарин
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Как сообщила пресс-служба главы РМ, речь шла о развитии и популяризации легкой атлетики в регионе и введении в легкоатлетический календарь новых стартов. Большое внимание было уделено также школе Олимпийского резерва в Саранске и вопросам антидопингового обеспечения.

Итогом встречи стала договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве между Мордовией и ВФЛА. Документ предусматривает партнерство с целью развития легкой атлетики как базового вида спорта в регионе. Предварительное подписание соглашения намечено на август-сентябрь текущего года.

Справка "РГ"

Петр Григорьевич Болотников (1930 - 2013 гг.) - уроженец Краснослободского района Мордовии. Тринадцатикратный чемпион СССР (1957-1962, 1964) на дистанциях 5000 и 10 000 метров и кроссе на 5 километров. Чемпион Европы (1962), рекордсмен мира (1960-1963), олимпийский чемпион 1960 года. Заслуженный мастер спорта СССР, почетный гражданин Мордовии. Традиционно в Саранске ежегодно проходил пробег на призы Болотникова.

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