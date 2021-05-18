"Локомотив-Кубань" проиграл УНИКСу в первом полуфинале Единой лиги

Во вторник в первом матче 1/2 финала баскетбольной Единой лиги "Локомотив-Кубань" на своей площадке в дополнительной пятиминутке уступил казанскому УНИКСу - 87:98. Следующий поединок полуфинальной серии до трех побед также состоится в Краснодаре в четверг, 20 мая.

Удивительно, но в нынешнем сезоне сегодняшние соперники встречались между собой уже пять раз. Кроме двух встреч в Единой лиге, казанцы и краснодарцы провели изнурительную серию из трех матчей в четвертьфинале Еврокубка.

Эта битва завершилась труднейшей викторией УНИКСа, который затем вышел в финал турнира и тем самым завоевал путевку в розыгрыш Евролиги-2021/2022. Накануне нынешнего противостояния (оно, кстати, может растянуться на пять игр) главный тренер южан Евгений Пашутин произнес такие слова: "Мы должны быть готовы к силовой борьбе, которую всегда пытается навязать УНИКС и контролировать подбор. Нужно также ограничить снайперов соперника, не давать им свободно атаковать".

Наставник коллектива из столицы Татарстана Димитрис Прифтис, посетовав, что "команда вышла в полуфинал без преимущества домашней площадки", сделал такой прогноз: "Это будет сложная серия, и мы должны играть с энергией и уверенно".

Что гостям в дебюте вполне удалось: уже через минуту после начала игры Пашутин вынужден был взять тайм-аут, так как его подопечные беспечно защищались и сразу отпустили оппонента на приличное расстояние - 0:7. А потом и вовсе 0:13, 4-я минута.

У казанцев издали продолжать стрелять практически без промаха Уайт и Кэнэн (14 и 10 очков в первой четверти), которым практически в одиночку противостоял литовский краснодарец Кузминскас - 16:29.

И хотя во втором периоде снайперы УНИКСа стали регулярно промахиваться, единственное, что удалось хозяевам, так это не отпустить оппонента совсем уж далеко до большого перерыва - 32:46. Отметим, что вообще в заявке "Локо" не оказалось их лучшего баскетболиста Уильямс-Госса, который в плей-офф набирает в среднем более 25 очков за матч. Причины отсутствия ключевого игрока краснодарцев станет известна, похоже, уже после окончания поединка.

Выйдя из раздевалки, хозяева стали чуть меньше ошибаться и спешить с завершением своих атак. А еще и несколько удачных бросков Херви (17 очков к этому моменту) позволили им немного подобраться к УНИКСу - 49:57, 25-я минута. Но центровой казанцев Браун продолжал забивать из-под щита, восстановив тут же разрыв в счете - 50:64.

В третьей четверти хозяева стали чуть меньше ошибаться и спешить с завершением своих атак. А еще и несколько удачных бросков Херви (17 очков к этому моменту) позволили им немного подобраться к УНИКСу - 49:57, 25-я минута. Но центровой казанцев Браун продолжал забивать из-под щита, восстановив тут же разрыв в счете - 50:64.

В заключительной четверти, которую гости начали с серьезным перевесом (54:69), "Локомотив-Кубань" попытался исправить ситуацию. И ему это удивительным образом удалось. За минуту до финального свистка (Мотовилов попал из-за дуги) хозяева сократили отставание до двух очков - 77:79, а затем перевели матч в дополнительную пятиминутку - 79:79.

Но в овер-тайме УНИКС все-таки довел этот поразительный стартовый поединок 1/2 финала до своей победы - 98:87.

Второй матч этой полуфинальной серии (преимущество своей площадки теперь перешло к УНИКСу) начнется в краснодарском "Баске-холле" 20 мая в 20.30.