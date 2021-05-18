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18.05.2021 22:05
Рубрика: Спорт

УНИКС в овертайме обыграл "Локомотив-Кубань"

Текст: Максим Домчев
Казанский УНИКС на выезде переиграл "Локомотив-Кубань" в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Во вторник взяла старт вторая полуфинальная серия Единой лиги ВТБ, в которой встречаются вторая и третья команды регулярного сезона - краснодарский "Локомотив-Кубань" и УНИКС из Казани.
Столичные армейцы выиграли первый матч полуфинальной серии Единой лиги

Встреча прошла в Казани и ее начало прошло под диктовку гостей. В первой четверти игра у краснодарцев откровенно не шла, что в итоге отразилось на табло - 16:29.

Во второй четверти УНИКС не сбавлял оборотов и постепенно отрывался в счете. На большой перерыв гости ушли уже с преимуществом в 14 очков. Оно практически не изменилось и в третьей двадцатиминутке - 69:54.

А в четвертой четверти хозяева внезапно "проснулись" при разнице почти в 20 очков. Ценой неимоверных усилий "Локомотив-Кубань" перевел игру в овертайм, но сил на дополнительные 5 минут не хватило - 87:98.

В составе хозяев 24 очка набрал Кевин Херви, а у казанского клуба "дабл-дабл" в активе Джона Брауна - 19 очков и 12 подборов.

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