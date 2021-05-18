В Сочи на песчаных площадках универсального комплекса Sport inn завтра стартует важный этап чемпионата России по пляжному волейболу.

В нашем календаре у сочинского этапа второй порядковый номер, но это первый турнир российского сезона на открытых площадках. Борьба за право выступить в финале ЧР-2021 началась еще в марте в Архангельске на кортах в помещении.

Общий призовой фонд этапа в Сочи составит 1,12 млн руб. Следует выделить две пары фаворитов. У девушек Мария Бочарова и Мария Воронина три дня назад стали победительницами молодежного чемпионата Европы в возрастной категории U-22 на песке австрийского местечка Баден.

Главные фигуры мужского турнира - Илья Лешуков и Константин Семенов. Они уже добыли путевку на Олимпиаду в Токио, недавно взяли "серебро" этапа "Мирового тура" в мексиканском Канкуне.