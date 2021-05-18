Спартаковец Ларссон включен в заявку сборной Швеции на Евро-2020

Нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон включен в состав сборной Швеции на чемпионат Европы по футболу.

Во вторник тренерский штаб сборной Швеции огласил имена игроков, которые выступят на чемпионате Европы по футболу.

В число 26 вошли сразу четыре представителя РПЛ: нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон, а также полузащитники "Краснодара" Кристоффер Ольссон, Виктор Классон и форвард Маркус Берг.

Как сообщает сайт Шведского футбольного союза, для участия в Евро-2020 приглашены:

вратари Робин Ольсен ("Эвертон", Англия), Карл-Юхан Юнссон ("Копенгаген", Дания), Кристофер Нордфельдт ("Генчлербирлиги", Турция);

защитники Микаэль Лустиг (АИК),Филип Хеландер ("Рейнджерс", Шотландия), Эмиль Крафт ("Ньюкасл", Англия), Понтус Янссон ("Брентфорд", Англия), Маркус Даниэльссон ("Далянь", Китай);

полузащитники Себастьян Ларссон (АИК), Альбин Экдаль ("Сампдория", Италия), Эмиль Форсберг ("Лейпциг", Германия), Густав Свенссон ("Гуанчжоу", Китай), Кен Сема ("Уотфорд", Англия), Виктор Классон ("Краснодар", Россия), Маттиас Сванберг ("Болонья", Италия), Кристоффер Олссон ("Краснодар", Россия), Деян Кулусевски ("Ювентус", Италия), Йенс Каюсте ("Мидтьюлланн", Дания;

нападающие Маркус Берг ("Краснодар", Россия), Александер Исак ("Реал Сосьедад", Испания), Робин Квайсон ("Майнц", Германия), Джордан Ларссон ("Спартак", Россия).

Из-за травмы шведы лишились нападающего Златана Ибрагимовича, которого и заменит Ларссон.

В нынешнем сезоне РПЛ он забил 15 мячей и занял третье место в споре бомбардиров.

Шведы на Евро сыграют с командами Испании, Словакии и Польши.