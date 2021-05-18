На игре, по данным информационного департамента Единой лиги, присутствовали 3489 зрителей. Есть самый высокий показатель в сложном, "ковидном" сезоне 2020/21. Предыдущий рекорд посещаемости держала декабрьская игра "регулярки" в Казани между УНИКСом и ЦСКА - 3123 болельщика, наблюдавших баталию грандов вживую. В Питере при абсолютно равной игре "красно-синие" перед началом заключительной четверти основного времени лидировали с разницей в семь очков - 63:56. Однако дальнее, трехочковое попадание питерца Дениса Захарова сразу после короткого перерыва добавило игре интриги.
И все же в дальнейшем ЦСКА за счет богатейшего опыта своих баскетболистов при действиях в экстремальных игровых ситуациях продолжал контролировать ход матча. И москвичи заслуженно победили. Самыми результативными у гостей стали представитель Грузии Торнике Шенгелия (17 набранных очков), немец Йоханнес Фогтманн (13 плюс добрый десяток подборов под щитами), американец Дэниэл Хэкетт (11) и его соотечественник Дэрран Хиллиард. В составе "Зенита" бомбардирскими способностями отличились канадский легионер Кевин Пангос (23), американцы Тарик Блэк (16) и Уилл Томас (10).
- Прежде всего поздравляю команду за настрой, за решительность в матче, - сказал после игры на пресс-конференции главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - На протяжении большей части этой игры мы сохраняли концентрацию, я повторю, мы были настроены решительно. Некоторые игроки столкнулись с трудностями накануне этого матча. Как сказал президент нашего клуба Андрей Ватутин в раздевалке, проявили себя в режиме больших мастеров. Речь идет в основном об Иване Ухове, который накануне потерял близкого друга. Мы всей командой хотим посвятить ему эту победу. Он - огромный профессионал.
Наставник "Зенита" Хавьер Паскуаль объяснил причины поражения команды: "Это был такой матч, когда обе команды могли выиграть. ЦСКА практически всю встречу провел с преимуществом в счете. Мы промахивались на штрафных - не забросили десять, а также совершили 11 потерь. Также мы отдали ЦСКА 13 подборов в нападении.
Это то, что нам необходимо улучшать. Еще перед игрой мы знали, что эти факторы будут важны. Во многом на игру повлияли наши потери во второй четверти, после них ЦСКА убегал в быстрый отрыв и набирал легкие очки. В третьей четверти был важен подбор, соперники смогли уйти в отрыв с помощью подборов в защите. Мы не смогли защитить наше кольцо. Поэтому проиграли, к сожалению".
Повторная игра между оппонентами в Питере состоится уже сегодня. Вчера в Краснодаре началась серия между местным ПБК "Локомотив-Кубань" и казанским УНИКСом. Результат стал известен уже после подписания этого номера "РГ".
19 мая, среда, "Матч ! Страна"
19.55. "Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Вторая игра полуфинала Единой лиги. Прямая трансляция.