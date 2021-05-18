В стартовом матче полуфинальной стадии плей-офф чемпионата Единой лиги столичные армейцы на выезде в Питере обыграли победителя регулярного сезона местный "Зенит" со счетом 78:73. Но это только начало наверняка длинной серии до трех выигрышей одного из маститых соперников.

ЦСКА выиграл у "Зенита" на старте серии, но она наверняка продлится до четырех или даже пяти матчей. Фото: VTB League

На игре, по данным информационного департамента Единой лиги, присутствовали 3489 зрителей. Есть самый высокий показатель в сложном, "ковидном" сезоне 2020/21. Предыдущий рекорд посещаемости держала декабрьская игра "регулярки" в Казани между УНИКСом и ЦСКА - 3123 болельщика, наблюдавших баталию грандов вживую. В Питере при абсолютно равной игре "красно-синие" перед началом заключительной четверти основного времени лидировали с разницей в семь очков - 63:56. Однако дальнее, трехочковое попадание питерца Дениса Захарова сразу после короткого перерыва добавило игре интриги.

И все же в дальнейшем ЦСКА за счет богатейшего опыта своих баскетболистов при действиях в экстремальных игровых ситуациях продолжал контролировать ход матча. И москвичи заслуженно победили. Самыми результативными у гостей стали представитель Грузии Торнике Шенгелия (17 набранных очков), немец Йоханнес Фогтманн (13 плюс добрый десяток подборов под щитами), американец Дэниэл Хэкетт (11) и его соотечественник Дэрран Хиллиард. В составе "Зенита" бомбардирскими способностями отличились канадский легионер Кевин Пангос (23), американцы Тарик Блэк (16) и Уилл Томас (10).

- Прежде всего поздравляю команду за настрой, за решительность в матче, - сказал после игры на пресс-конференции главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - На протяжении большей части этой игры мы сохраняли концентрацию, я повторю, мы были настроены решительно. Некоторые игроки столкнулись с трудностями накануне этого матча. Как сказал президент нашего клуба Андрей Ватутин в раздевалке, проявили себя в режиме больших мастеров. Речь идет в основном об Иване Ухове, который накануне потерял близкого друга. Мы всей командой хотим посвятить ему эту победу. Он - огромный профессионал.

Наставник "Зенита" Хавьер Паскуаль объяснил причины поражения команды: "Это был такой матч, когда обе команды могли выиграть. ЦСКА практически всю встречу провел с преимуществом в счете. Мы промахивались на штрафных - не забросили десять, а также совершили 11 потерь. Также мы отдали ЦСКА 13 подборов в нападении.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис: Наш игрок Иван Ухов проявил себя большим профессионалом, он здорово провел матч, хотя накануне потерял близкого друга

Это то, что нам необходимо улучшать. Еще перед игрой мы знали, что эти факторы будут важны. Во многом на игру повлияли наши потери во второй четверти, после них ЦСКА убегал в быстрый отрыв и набирал легкие очки. В третьей четверти был важен подбор, соперники смогли уйти в отрыв с помощью подборов в защите. Мы не смогли защитить наше кольцо. Поэтому проиграли, к сожалению".

Повторная игра между оппонентами в Питере состоится уже сегодня. Вчера в Краснодаре началась серия между местным ПБК "Локомотив-Кубань" и казанским УНИКСом. Результат стал известен уже после подписания этого номера "РГ".

Где будем смотреть

19 мая, среда, "Матч ! Страна"

19.55. "Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Вторая игра полуфинала Единой лиги. Прямая трансляция.