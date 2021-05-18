УЕФА включил игру Аршавина в топ-5 матчей плеймейкеров в истории Евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил выступление бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина в матче с Нидерландами в подборку лучших игр плеймейкеров на чемпионатах Европы.

Речь идет о четвертьфинале Евро-2008, в котором россияне сенсационно победили Нидерланды со счетом 3:1. В том поединке Аршавин забил один мяч и ассистировал Дмитрию Торбинскому.

- Четвертьфинал с Нидерландами стал настоящим бенефисом Аршавина. За 120 минут он замучил защитников "оранжевых", поучаствовал в первых двух голах, а третий забил сам, установив окончательный счет, - говорится на сайте УЕФА.

Помимо Аршавина в топ-5 списка УЕФА попали также итальянец Андреа Пирло, француз Зинедин Зидан, немец Бернд Шустер и экс-полузащитник сборной Испании Хави.