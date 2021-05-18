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18.05.2021 13:55
Рубрика: Спорт

Владелец "Сочи" объявил о переходе футболиста Заболотного в ЦСКА

Текст: Максим Домчев
Нападающий сборной России и футбольного клуба "Сочи" Антон Заболотный перешел в ЦСКА. Об этом сообщил владелец сочинского клуба Борис Ротенберг.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"Заболотный ушел из "Сочи", желаю ему удачи в ЦСКА. Остальные лидеры остаются в клубе", - цитирует Ротенберга РИА Новости.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Заболотный - воспитанник ЦСКА. Он выступал за астраханский "Волгарь-Газпром", екатеринбургский "Урал", брянское "Динамо", "Уфу", воронежский "Факел", "Тосно" и санкт-петербургский "Зенит". С 2019 года он защищаk цвета "Сочи", в составе которого провел 52 игры и забил 15 мячей

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов включил Заболотного в список игроков, которые будут вызваны на сбор национальной команды перед чемпионатом Европы.

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