Владелец "Сочи" объявил о переходе футболиста Заболотного в ЦСКА

Нападающий сборной России и футбольного клуба "Сочи" Антон Заболотный перешел в ЦСКА. Об этом сообщил владелец сочинского клуба Борис Ротенберг.

"Заболотный ушел из "Сочи", желаю ему удачи в ЦСКА. Остальные лидеры остаются в клубе", - цитирует Ротенберга РИА Новости.

Заболотный - воспитанник ЦСКА. Он выступал за астраханский "Волгарь-Газпром", екатеринбургский "Урал", брянское "Динамо", "Уфу", воронежский "Факел", "Тосно" и санкт-петербургский "Зенит". С 2019 года он защищаk цвета "Сочи", в составе которого провел 52 игры и забил 15 мячей

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов включил Заболотного в список игроков, которые будут вызваны на сбор национальной команды перед чемпионатом Европы.