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18.05.2021 19:50
Рубрика: Спорт

В авангарде пелотона

Власов идет на третьем месте в общем зачете "Джиро д Италия"
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(8458)
Пелотон супермногодневной гонки "Джиро д Италия" в среду преодолеет экватор маршрута. Состоится 11-й этап из 21 запланированного. А во вторник для участников был выходной день. К нему лидер казахстанской команды "Астана" россиянин Александр Власов подошел на третьем месте генеральной классификации.
Александр Власов. Фото: Vincenzo Izzo/LightRocket via Getty Images Александр Власов. Фото: Vincenzo Izzo/LightRocket via Getty Images
Александр Власов. Фото: Vincenzo Izzo/LightRocket via Getty Images

В целом прогнозы специалистов по главным претендентам на розовую майку лидера по итогам всей гонки сбываются, но все-таки за исключениями, связанными с форс-мажорными обстоятельствами. Нашлось место и для сенсаций. Сейчас в общем зачете лидирует двухлетней давности победитель главной гонки международного календаря "Тур де Франс" колумбиец Эган Берналь из британской велогруппы INEOS Grenadiers.

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В 14 секундах позади южноамериканца дебютант супермногодневок, бельгийский 21-летний талант Ремко Эвенепул (Deceuninck - Quick Step). Власов уступает лидеру 22 секунды. Это разрыв, который может быть ликвидирован в любой день, если, конечно, этап не равнинный. Хотя и при абсолютно гладком рельефе за счет бонусных секунд на промежуточных финишах можно что-то отыграть.

Хватает велосипедистов, которые из-за травм сошли с дистанции. Увы, среди них и одноклубник Берналя наш Павел Сиваков. После падения на пятом этапе он за счет характера финишировать сумел, но повреждения оказались серьезными. На этом же этапе важной потерей для всей гонки оказался сход испанца Микеля Ланды (Bahrain - Victorious). Авторитетные аналитики прочили горного короля "Джиро"-2017 из Страны басков в призеры проходящей многодневки.

Героем первой части "Джиро" неожиданно стал... мадьяр Аттила Вальтер. Впервые за более чем столетнюю историю супермногодневок (Италия, "Тур де Франс", "Вуэльта Испании") лидерское трико примерил представитель Венгрии. Впрочем, владея розовой майкой три дня, он ее уже потерял. Однако большой фурор 22-летний гонщик произвел.

Где будем смотреть

19 мая, среда, "Евроспорт 1"

13.50 - 18.30. "Джиро д Италия". 11-й этап (горный), длина 162 км, Перуджа - Монтальчино. Прямая трансляция с начала маршрута.

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