Вышла книга о баскетболисте Александре Белове, сыне Сергея Белова

В мае вышла в свет книга о рано ушедшем из жизни потомственном баскетболисте Александре Белове, сыне великого Сергея Белова, олимпийского чемпиона Мюнхена-1972.

Каждый болельщик знает, кто такой Сергей Белов. Легенда баскетбола, олимпийский чемпион Мюнхена-72 и единственный на сегодняшний день представитель этого вида спорта, зажигавший огонь на церемонии открытия Олимпиады - в 1980-м в Москве. Единственный сын Сергея Александровича - Александр - выбравший путь отца, выступал семь сезонов за пермский "Урал-Грейт". В составе клуба он - серебряный призер чемпионата России-2002/03 и обладатель Кубка страны 2003/04. Затем в течение восьми лет Белов-младший возглавлял команду РПА (Российская правовая академия при Минюсте РФ) в чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ).

Жизнь Александра Белова оборвалась 3 декабря прошлого года в возрасте 43 лет из-за болезни. И все-таки он успел сделать для нашего баскетбола побольше, чем многие звезды-миллионеры или чиновники. Благодаря самому активному участию в создании основанного на реальных событиях художественного фильма "Движение вверх". Блокбастер о невероятной победе советской сборной над американцами в финале мюнхенской Олимпиады побил в 2018 году все рекорды российского кинопроката и способствовал настоящему баскетбольному буму в стране.

О непростой, но яркой и полной событий судьбе Александра Белова написано в книге "Александр Белов. Свой среди чужих, чужой среди своих". С согласия издателей и автора, в прошлом спортивного журналиста, а сейчас баскетбольного специалиста и функционера Александра Федотова, "РГ" публикует ее фрагменты, в основном это воспоминания известных людей баскетбола и кино.

Вспоминает Александр Ряполов, друг, бывший игрок команды РПА и исполнитель роли Алжана Жармухамедова в фильме "Движение вверх":

- Саша с малых лет приобщался к баскетболу. Отец еще в бытность игроком брал его с собой на сборы, матчи - он был как сын полка. Рассказывал мне о том, как однажды из-за него папа поругался с Александром Яковлевичем Гомельским. У них и так были непростые взаимоотношения, а тут еще Саша на какой-то тренировке обидел сына Гомельского - Кирюшу. В общем, Саня буквально вскормлен на баскетбольной площадке, с детства впитал дух игры. Да, можно сказать, отец не оставил ему выбора. Если бы не баскетбол, судьба у Сашки могла бы сложиться иначе - уверен, он бы добился успеха и в какой-то другой сфере. Но он даже не пытался. Сам захотел поехать играть в Пермь, когда вернулся из Америки. Сам решил стать тренером после окончания карьеры. Он чувствовал, что это - его путь. Считаю, Саша сделал правильный выбор. Ведь он столько всего знал о баскетболе, воспитывался на таких ярких примерах, наконец, всю жизнь перенимал опыт отца.

Римас Куртинайтис, олимпийский чемпион 1988 года, главный тренер "Урал-Грейта" в сезоне 2006/07:

- В сезоне 1981/82 я играл в ЦСКА под руководством Сергея Белова. Помню, что он был неразлучен с сыном - каждый день приводил с собой на тренировку. Маленький Саша бегал рядом с нами, играл с мячом. Такой живчик, очень подвижный. Иногда он перебегал площадку или выкатывал мяч нам под ноги и тренировку приходилось останавливать. Но Саныч, внешне всегда серьезный и немножко угрюмый, на него не ругался. Он любил сына, был ему как вторая мама. Можно сказать, Саша являлся продолжением Сергея Белова, словно часть его тела.

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Как показала жизнь, Саша Белов нес свое бремя и знаменитую баскетбольную фамилию с достоинством. Не выпячивая, но гордясь. Пусть он не достиг вершин отца в профессиональном спорте, ему удалось главное: вопреки всем трудностям и давлению оставаться самим собой. Человеком сложным, с характером - и одновременно образованным, разносторонне развитым, талантливым.

Вот что вспоминает Сергей Кущенко, основатель клуба "Урал-Грейт", друг семьи Сергея Белова, ныне президент Единой лиги:

- Статус "сын Белова" не имел бы значения и влияния, если бы Саша выбрал не баскетбол, а другой вид спорта, другую отрасль. Но он связал свою жизнь с баскетболом - игрой, в которой было трудно прыгнуть выше отца. Мешало ли ему это? Психологически, пожалуй, да. При этом у него имелись все возможности преуспеть если не в игровом, спортивном в плане - тут, очевидно, помешала болячка, обнаруженная в молодости, - то, вероятно, в качестве тренера или управленца, менеджера. Ведь как раскрылись организаторские способности Саши во время работы над фильмом "Движение вверх"! Помню его в тот период - это был настоящий драйв, он светился от счастья!

Александр Коновалов, председатель наблюдательного совета АСБ, друг семьи Сергея Белова, соавтор книги "Движение вверх", экс-министр юстиции РФ:

- Саныч, безусловно, влиял на жизнь сына. И это влияние было скорее в плюс. Ведь Саша на каких-то этапах жизни и в Италии оказался, и в Америке учился, и в профессиональном клубе играл. То есть он получил хорошие возможности, которые ему обеспечил именно отец. Конечно, Саше, как сыну великого Белова, приходилось тяжело психологически, и его постоянно преследовала эта дурацкая пословица про детей гениев, на которых отдыхает природа. Но Саша был очень талантливым человеком, причем талантливым во многих областях. Сергей Александрович говорил, что воспитывал его таким образом, чтобы он не комплексовал, не испытывал давление отцовского имени. Саныч твердил ему: "Ты - Александр Белов, самостоятельная личность". Насколько получилось - трудно сказать. Все это, наверное, немножко в других измерениях вычисляется. Но в том, что это было тяжело, не сомневаюсь.

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После завершения профессиональной спортивной карьеры Александр Белов около года пытался найти себя вне баскетбола. Какое-то время даже служил чиновником в одном из департаментов Минюста, чему поспособствовал тогдашний глава министерства Александр Коновалов, он же - один из основателей, идейных вдохновителей АСБ (Ассоциация студенческого баскетбола) и близкий друг Сергея Белова. Но судьбу не обманешь. Любимая игра, которая, собственно, никуда и не пропадала (в свободное время Саша продолжал выступать на любительском уровне), вернулась в его жизнь в новом качестве. Летом 2009-го он получил предложение начать карьеру тренера - в рамках баскетбольной программы при Российской правовой академии Министерства юстиции РФ (РПА).

Александр Коновалов:

- У Саши было много начинаний. Какое-то время он вел блог на сайте АСБ и делал это, считаю, талантливо. Он мог бы написать книгу, он хотел снять большой документальный фильм про отца, Сергея Белова... У него был огромный потенциал - это видно по тем делам, которые он начинал, в том числе в Ассоциации студенческого баскетбола. В свое время у меня появилась идея организовать Саше длительную стажировку в США. Чтобы он еще глубже изучил студенческий баскетбол и помогал "скачивать" технологии, пригодные для использования в России. Плюс к своим талантам Саша был еще хорошим методистом, организатором. Думаю, что у него получилось бы. Если бы не его болезнь, мы бы к этому рано или поздно пришли. К сожалению, не успели. При этом Александр Белов, бесспорно, оставил свой след в истории АСБ. Это не красивые посмертные слова, а действительно так, правда.

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Очевидно, что в кино про спорт требовался консультант - профессионал в данной области. Человек из мира баскетбола, с игровым и тренерским опытом, хорошо знающий исторический материал - тот самый матч в олимпийском финале 1972 года. Лучшей кандидатуры, чем Саша Белов, сын Сергея Белова - одного из главных творцов победы (20 очков в игре с США из 51 набранного нашей командой!), нельзя было и представить.

Леонид Верещагин, продюсер фильма "Движение вверх":

- Работая над сценарием "Движения вверх", мы задумались над привлечением к его созданию специалиста по баскетболу в качестве консультанта. Кроме того, очень важно к работе над такого рода фильмами привлекать родственников героев. Например, в "Легенде № 17" нам помогал Александр Харламов, сын Валерия Харламова. От своего близкого приятеля, спортивного тренера и очень хорошего врача Игоря Завьялова я узнал о том, что они знакомы с Сашей Беловым и что Саша является мастером спорта по баскетболу. Я посоветовался насчет привлечения к работе Белова с Александром Владимировичем Коноваловым, по книге которого "Движение вверх", написанной им в соавторстве с Сергеем Беловым, мы снимали наш фильм. Он полностью меня в этом поддержал. Когда Саша появился у нас в студии, я поразился его внешнему сходству со знаменитым отцом в его молодые годы. Саша всем сразу понравился. Спортивный, спокойный, интеллигентный и очень доброжелательный парень - стало ясно: он именно тот, кто нам нужен.

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Еще одна ключевая фигура Мюнхена-1972 - тренер Владимир Кондрашин (в фильме - Владимир Гаранжин). Образ легендарного наставника совершенно замечательно, по мнению большинства и кинокритиков, и поклонников баскетбола, воплотил на экране Владимир Машков. Маститый, звездный актер и Саша Белов в процессе работы над фильмом, как рассказывают очевидцы, прониклись друг к другу симпатией и уважением.

Владимир Машков, народный артист России:

- На съемочной площадке фильма "Движение вверх" Саша был постановщиком игры в баскетбол. Мы буквально воспроизводили ту реальную, историческую игру по сохранившимся записям и кадрам. Также очень важным было максимально правдоподобное существование актеров в предлагаемых обстоятельствах. В съемках, конечно, участвовали и профессиональные игроки, но костяк составляли актеры, которые на протяжении многих месяцев под руководством Саши занимались баскетболом. Овладеть навыками игры в такой техничный вид спорта невероятно сложно. Однако они справились. Саша создавал на площадке атмосферу уверенности, знания ситуации, он был очень благодарный зритель и, когда видел, что мы делаем в игре все точно, подтверждал это. Мне кажется, вот эта его внимательность, интеллигентность, уважение к миру баскетбола и к его великим людям дала нам очень много.

Запомнил один эпизод, случившийся на съемках. Нам нужно было снять попадание мяча в кольцо. Ни у кого из игроков не получалось забросить, как требовалось - красиво, с отскоком от щита. И тогда попросили Сашу: давай, брось ты. Саша так разволновался - он совершенно не ожидал, что его об этом попросят, и никак не мог попасть. Бросал много раз - и все мимо. Саша понимал, что снимают не его, а кольцо, а я понимал, что он смотрел как бы через экран, думая о том, чтобы не просто забить, а сделать это максимально эффектно. Он очень скрупулезно к этому подошел и в итоге добился желаемого - точно воспроизвел невероятный по красоте бросок. Видимо, есть только одна точка на щите, в которую требовалось попасть для эффектного кадра. Саша искал эту точку, ракурс, единственно верную траекторию мяча. В тот момент он практически был этим мячом. Саша мне потом сказал, что с ним такое впервые в жизни - когда он столько раз подряд не мог попасть.