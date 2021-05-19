Болид "Макларена" 2010 года, в котором выступал ныне уже семикратный чемпион мира "Формулы-1" Льюис Хэмилтон, выставят на аукционе. "Сотбис" рассчитывает выручить за это статусное авто 7 миллионов долларов.

Торги, на которых машина будет единственным лотом, пройдут накануне первой в сезоне спринтерской гонки на Гран-при Великобритании. Этап состоится 18 июля. Интересная деталь: в ходе торгов болид будет наматывать круги на трассе "Сильверстоун", как сообщает GPFans.

В 2010-м Льюис Хэмилтон за рулем "Макларена" одержал три победы - на Гран-при в Турции, Канаде и Бельгии. В пяти гонках он пришел к финишу вторым и по итогам чемпионата занял четвертое место.

В нынешнем сезоне британец лидирует в общем зачете. После четырех этапов в его активе 94 очка.

Ближайшая гонка состоится уже в эти выходные на городской трассе в Монте-Карло.