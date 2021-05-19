"Челси" обыграл "Лестер" после поражения в финале Кубка Англии

Лондонский "Челси" на своем поле обыграл "Лестер" в рамках 37-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1. В составе "синих" голы забили Антонио Рюдигер и Жоржиньо, у гостей отличился Келечи Ихеаначо.

Таким образом за тур до окончания чемпионата "Челси" обошел в турнирной таблице "Лестер" и вышел на третью строчку. Отметим, что обе команды претендуют на то, чтобы в новом сезоне принять участие в Лиге чемпионов. Пока на пятом месте "Ливерпуль", но команда имеет один матч в запасе. В среду, 19 мая, мерсисайдцы сыграют с "Бернли".

Отметим, что это уже второй матч между "Челси" и "Лестером" за последнюю неделю. В минувшую субботу команды разыграли между собой Кубок Англии. И тогда с минимальным счетом 1:0 сильнее оказался "Лестер".