Новости

Мбаппе: У меня не кружится голова от того, что я самый дорогой футболист в мире 11:48
Избран новый глава Общественной палаты Крыма 11:45
80 процентов россиян пережили стресс во время пандемии 11:43
Минобороны отправит в Арктику ядерную экспедицию 11:43
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 19 мая 11:39
Под Калининградом обнаружили плантации конопли 11:35
ПФР напомнил о необходимости перейти на карту "Мир" для получения пенсий 11:31
Власти смогут перекрывать движение по рекам для "Алых парусов" и регат яхт 11:16
Макрон отметил открытие террас кафе во Франции чашкой кофе 11:15
"Челси" обыграл "Лестер" после поражения в финале Кубка Англии 11:14
Лаврова рассмешило поведение корреспондента BBC на пресс-конференции 11:13
СМИ: США введут санкции против четырех судов, строящих "Северный поток-2" 11:11
Госдума приняла закон о поддержке беременных и семей с детьми 10:58
Джикия поблагодарил за работу покидающего "Спартак" Тедеско 10:58
Умер итальянский певец и актер Франко Баттиато 10:53
Госдума поддержала денонсацию Россией Договора по открытому небу 10:48
Совфед поддержал переназначение Маврина зампредом Конституционного суда 10:43
Бумаги "Ленты" выросли на 6% после новости о покупке Billa 10:37
Дело по крымской наркобанде передано в суд Севастополя 10:32
Актрисе Татьяне Бестаевой ампутировали ногу 10:28
Количество пострадавших от грозы в Петербурге выросло до четырех 10:18
Домушники в Подмосковье украли вещи и украшения на миллион рублей 10:12
В Госдуме указали на просчет в отношениях с Украиной в 90-е 10:02
Высший Евразийский экономический совет пройдет 21 мая в онлайн-режиме 10:00
На Москву надвигается гроза с крупным градом 09:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
19.05.2021 10:58
Рубрика: Спорт

Джикия поблагодарил за работу покидающего "Спартак" Тедеско

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия поблагодарил за работу покидающего пост главного тренера команды Доменико Тедеско.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
"Горжусь, что работал в этом клубе": Тедеско попрощался со "Спартаком"

В минувшее воскресенье завершился чемпионат России, в котором "Спартак" занял второе место и получил путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Тедеско еще в декабре объявил, что не будет продлять контракт с клубом, который был рассчитан до конца сезона.

"Спасибо Доменико, но мы не прощаемся..." - написал Джикия на своей странице в Instagram.

"Спартак" пока официально не объявил имя нового наставника. В СМИ сообщалось, что им станет известный по работе с лиссабонской "Бенфикой" португалец Руй Витория.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак"