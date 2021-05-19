Джикия поблагодарил за работу покидающего "Спартак" Тедеско

Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия поблагодарил за работу покидающего пост главного тренера команды Доменико Тедеско.

В минувшее воскресенье завершился чемпионат России, в котором "Спартак" занял второе место и получил путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Тедеско еще в декабре объявил, что не будет продлять контракт с клубом, который был рассчитан до конца сезона.

"Спасибо Доменико, но мы не прощаемся..." - написал Джикия на своей странице в Instagram.

"Спартак" пока официально не объявил имя нового наставника. В СМИ сообщалось, что им станет известный по работе с лиссабонской "Бенфикой" португалец Руй Витория.