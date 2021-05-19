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19.05.2021 20:48
Рубрика: Спорт

Голы будут яркими

Пляжники сыграют на ЧМ оранжевым мячом
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8460)
ФИФА представила официальный мяч чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, который пройдет с 19 по 29 августа в Москве.

Он технологичный, прочный и ...ярко-оранжевый. Новый дизайн не только украсит турнир и поднимет настроение, но и сослужит службу участникам и зрителям, так как оранжевый отлично контрастирует с песком. Телевизионная картинка тоже только выиграет от такого цветового решения.

В Сочи стартует важный этап чемпионата РФ по бич-волею

- Благодаря прекрасному дизайну акробатические трюки футболистов на песке будут в центре внимания болельщиков, - приводит слова директора по маркетингу ФИФА Жан-Франсуа Пати пресс-служба организации. - Мяч - это один из элементов, который поможет раскрыть таланты команд и сделает предстоящие соревнования в России лучшими в истории.

Напомним, что на ЧМ-2019, который проходил в Парагвае, наша сборная заняла третье место. Чемпионами стали португальцы, итальянцы выиграли "серебро".

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