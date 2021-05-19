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19.05.2021 20:37
Рубрика: Спорт

Команда, подъем

Сборная России начинает подготовку к финальной стадии чемпионата Европы
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8460)
В четверг вечером сборная России соберется в Новогорске и начнет подготовку к чемпионату Европы. Первый матч турнира запланирован на 12 июня, когда команда Станислава Черчесова примет в Санкт-Петербурге бельгийцев.
В последнем своем матче в конце марта Россия проиграла в гостях Словакии со счетом 1:2. Фото: РИА Новости В последнем своем матче в конце марта Россия проиграла в гостях Словакии со счетом 1:2. Фото: РИА Новости
В последнем своем матче в конце марта Россия проиграла в гостях Словакии со счетом 1:2. Фото: РИА Новости

Формально подготовка к Евро началась уже на прошлой неделе, когда Черчесов огласил расширенный состав на предстоящие соревнования. По традиции, тренерский штаб сборной назвал список вызванных футболистов перед очередным туром Премьер-лиги. Сюрпризов в заявке было предостаточно, но в любом случае Черчесов свой выбор сделал.

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
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С четверга по субботу россияне проведут три тренировки на базе в Новогорске, после чего отправятся в Австрию. Сбор пройдет в Нойштифте, где национальная команда ранее уже готовилась к крупным турнирам: так было перед домашними Кубком конфедераций и чемпионатом мира. "Я там был, но в этот раз не полетел, потому что никогда не знаешь, где сейчас тебя схватит что-то. Здесь тест может быть отрицательным, а там нет. Только что мне прислали фотографии: поле готовят. Если три недели назад оно еще было не в состоянии, то сейчас и с каждым днем оно будет все лучше и лучше, а к приезду газон будет идеальным. Все организационные вопросы решаются", - отметил Черчесов на пресс-конференции после оглашения состава.

Сбор в Австрии продлится до 31 мая. После утренней тренировки команда вылетит во Вроцлав, где 1 июня проведет первый контрольный матч в рамках подготовки к Евро - против Польши. Игра обещает быть непростой: поляки здорово провели отборочный цикл, к тому же у них в составе есть один из лучших, если не лучший нападающий мира Роберт Левандовски из мюнхенской "Баварии".

Сразу после матча российская сборная вернется на родину, где проведет несколько тренировок на базе в Новогорске. Ну а последний контрольный поединок перед стартом Евро пройдет 5 июня в Москве: в соперниках будут болгары.

До старта Евро россияне проведут два контрольных матча: против Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня)

Отметим, что три из четырех легионера сборной присоединятся к команде только на следующей неделе. Речь об Алексее Миранчуке ("Аталанта"), Александре Головине ("Монако") и полузащитнике испанской "Валенсии" Денисе Черышеве. К слову, накануне Миранчук и Головин могли завоевать свои первые трофеи в Европе: "Аталанта" и "Монако" играли в финалах Кубка Италии и Франции против "Ювентуса" и "ПСЖ" соответственно. Результаты этих встреч стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
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Что касается задач сборной на Евро-2020, то, по словам Черчесова, какой-то конкретной цели перед командой не стоит.

- Сейчас нужно, чтобы все ребята были здоровы. Потом будут контрольные матчи и так далее по списку. Мы знаем, с кем соперничаем и как они играют. Наша задача - максимально подготовиться. Есть первый барьер - группа, а в ней есть подбарьеры в виде сборных Финляндии, Дании и Бельгии. Отвечу философски: мы и на чемпионате мира не были фаворитами, но никто не отменял день икс, когда две команды выходят друг напротив друга на футбольном поле, - подчеркнул в беседе с журналистами Черчесов.

Состав сборной

Расширенный состав национальной команды России выглядит следующим образом: вратари - Юрий Дюпин ("Рубин"), Андрей Лунев ("Зенит"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Антон Шунин ("Динамо"); защитники - Георгий Джикия ("Спартак"), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Илья Самошников ("Рубин"), Андрей Семенов ("Ахмат"); полузащитники - Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все - "Локомотив"), Александр Головин ("Монако", Франция), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Денис Макаров ("Рубин"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Денис Черышев ("Валенсия", Испания), нападающие - Артем Дзюба ("Зенит"), Антон Заболотный ("Сочи"), Александр Соболев ("Спартак").

Резерв: Александр Максименко ("Спартак"). Игорь Смольников, Юрий Газинский (оба - "Краснодар"), Дмитрий Чистяков ("Зенит"), Даниил Лесовой ("Динамо"), Резиуан Мирзов ("Химки"), Федор Смолов ("Локомотив").

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