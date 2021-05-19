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19.05.2021 23:04
Рубрика: Спорт

Как об стену из дождя

Карацев потерпел поражение в Лионе
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 109(8460)
Российский теннисист Аслан Карацев проиграл на старте турнира категории ATP-250 в Лионе. В матче первого круга Карацев уступил итальянцу Яннику Синнеру со счетом 6:0, 3:6, 4:6.

Соревнования во Франции не заладились с самого начала. Встреча Карацев - Синнер должна была состояться еще во вторник. Однако в Лионе начались проливные дожди, из-за которых все матчи были перенесены. В среду из-за капризов погоды теннисистов тоже отправили в раздевалку на час после третьего гейма решающего сета.

Фото: EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ
Даниил Медведев остался второй ракеткой мира

Уже 30 мая в Париже стартует главный грунтовый турнир - "Ролан Гаррос" . Между тем стало известно, что Аслан Карацев, который занимает 25-е место в мировом рейтинге, заявился на первый травяной турнир года в немецком Штутгарте. Он пройдет на второй неделе парижского "Большого шлема" и начнется 8 июня. Заявку на домашнем турнире в Германии возглавил Александр Зверев, который является шестой ракеткой мира. Он стал единственным игроком топ-10, кто пусть на всякий случай, но запланировал участие в турнире.

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