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19.05.2021 22:58
Рубрика: Спорт

Разогнался на все сто

Колесников взял "золото" ЧЕ на 100 м кролем
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 109(8460)
Климент Колесников выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Для россиянина это третья победа после заплывов на 50 м на спине и эстафеты 4х100 м кролем.
Фото: Джорджио Пероттино/РИА Новости Фото: Джорджио Пероттино/РИА Новости
Фото: Джорджио Пероттино/РИА Новости

На стометровке вольным стилем Колесников финишировал с результатом 47,37 секунды и установил рекорд соревнований, который с 2008 года принадлежал французу Алену Бернару (47,50). Бронзовую награду завоевал еще один россиянин Андрей Минаков (47,74). Второе место занял итальянец Алессандро Миресси (47,45).

Фото: EPA
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Напомним, что накануне Колесников сначала выиграл полуфинал на сотне кролем, а потом на "полтиннике" на спине снова побил собственный мировой рекорд - сбросил 13 сотых (23,80 против 23,93).

- Даже не знаю, что сказать. Всего 15 минут назад я плыл стометровку и чувствовал, что немного устал. Физически. В то же время я был полон внутренней, психологической энергии. Я пытался себя завести. И это получилось. Еще один рекорд мира обновил.

Но усталость все-таки взяла свое. После победной сотни кролем Колесников стартовал в полуфинале на дистанции 100 м на спине. В утренней предвариловке он был первым, в вечерней сессии не смог пробиться в финал, показав последнее время. После финиша он долго не мог прийти в себя. На всякий случай даже позвали врачей сборной и местных специалистов. Но все обошлось. С шестым результатом в решающий заплыв прошел наш чемпион мира на 200 м на спине Евгению Рылов.

Расстроились за титулованную и опытную Юлию Ефимову. Она заняла четвертое место на дистанции 100 метров брассом. В финале Юля финишировала за 1.06,33 минуты. Именно на стометровке Ефимова выступит на Олимпиаде в Токио. Национальный отбор на 200 м она не прошла.

Зато соревновательную программу дня шикарно закрыли парни из эстафеты 4х200 метров вольным стилем, которую традиционно называют "гордость нации". Мартин Малютин, Александр Щеголев, Александр Красных и Михаил Вековищев одержали победу с рекордом чемпионатов Европы - 7.03,48. "Серебро" досталось британцам (7.04,61), "бронза" - итальянцы (7.06,05).

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