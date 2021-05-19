Климент Колесников выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Для россиянина это третья победа после заплывов на 50 м на спине и эстафеты 4х100 м кролем.

На стометровке вольным стилем Колесников финишировал с результатом 47,37 секунды и установил рекорд соревнований, который с 2008 года принадлежал французу Алену Бернару (47,50). Бронзовую награду завоевал еще один россиянин Андрей Минаков (47,74). Второе место занял итальянец Алессандро Миресси (47,45).

Напомним, что накануне Колесников сначала выиграл полуфинал на сотне кролем, а потом на "полтиннике" на спине снова побил собственный мировой рекорд - сбросил 13 сотых (23,80 против 23,93).

- Даже не знаю, что сказать. Всего 15 минут назад я плыл стометровку и чувствовал, что немного устал. Физически. В то же время я был полон внутренней, психологической энергии. Я пытался себя завести. И это получилось. Еще один рекорд мира обновил.

Но усталость все-таки взяла свое. После победной сотни кролем Колесников стартовал в полуфинале на дистанции 100 м на спине. В утренней предвариловке он был первым, в вечерней сессии не смог пробиться в финал, показав последнее время. После финиша он долго не мог прийти в себя. На всякий случай даже позвали врачей сборной и местных специалистов. Но все обошлось. С шестым результатом в решающий заплыв прошел наш чемпион мира на 200 м на спине Евгению Рылов.

Расстроились за титулованную и опытную Юлию Ефимову. Она заняла четвертое место на дистанции 100 метров брассом. В финале Юля финишировала за 1.06,33 минуты. Именно на стометровке Ефимова выступит на Олимпиаде в Токио. Национальный отбор на 200 м она не прошла.

Зато соревновательную программу дня шикарно закрыли парни из эстафеты 4х200 метров вольным стилем, которую традиционно называют "гордость нации". Мартин Малютин, Александр Щеголев, Александр Красных и Михаил Вековищев одержали победу с рекордом чемпионатов Европы - 7.03,48. "Серебро" досталось британцам (7.04,61), "бронза" - итальянцы (7.06,05).