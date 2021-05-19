Владелец "Манчестер Сити" оплатит болельщикам команды поездку на первый в истории клуба финал Лиги чемпионов. В решающем матче турнира в Порту "горожане" 29 мая встретятся с лондонским "Челси".

На официальном сайте "Сити" отмечается, что расходы, завышенные в связи с пандемией коронавируса, в сочетании с затратами на прохождение ПЦР-тестов, могут стать для многих фанатов серьезным препятствием для посещения матча.

Изначально решающий поединок Лиги чемпионов должен был состояться в Стамбуле, однако его перенесли из Турции, поскольку страна попала в "красный список" Великобритании: все прибывшие из Турции должны были бы пройти карантин. Был вариант с проведением игры на знаменитом лондонском "Уэмбли", но помешали жесткие требования по карантину от британского правительства.