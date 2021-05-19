Миранчук заявил, что не планирует переходить из "Аталанты" в "Зенит"

Полузащитник "Аталанты" и сборной России Алексей Миранчук прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны санкт-петербургского "Зенита". По словам футболиста, он не рассматривает вариант с возвращением в Россию и собирается остаться в своем нынешнем клубе.

"Мне здесь все нравится, я начинаю получать удовольствие от футбола, усталости после тренировки, после работы. Конечно, у меня есть амбиции. Хочу больше играть, помогать ребятам, давать результат какой-то. Но я понял, что здесь надо работать. Терпение, и все придет, все будет хорошо. Я в это верю и смотрю в будущее с оптимизмом. На 100% остаюсь в Бергамо", - сказал Алексей Миранчук в видеоинтервью, которое опубликовано на канале журналиста Нобеля Арустамяна в YouTube.

Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" летом прошлого года из московского "Локомотива". Россиянин провел 29 матчей за итальянскую команду и забил 7 мячей. В среду вечером Миранчук может завоевать первый трофей с новым клубом - в финале Кубка Италии "Аталанта" встретится с туринским "Ювентусом".