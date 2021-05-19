Мюллер и Хуммельс вошли в заявку сборной Германии по футболу на Евро-2020

Тренерский штаб сборной Германии по футболу во главе с Йоахимом Левом огласил заявку команды на предстоящий чемпионат Европы. Об этом сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза.

Главная новость - возвращение в бундестим полузащитника "Баварии" Томаса Мюллера и защитника дортмундской "Боруссии" Матса Хуммельса. Они не играли за сборную с 2018 года. Тогда Лев объявил, что перестанет вызывать Мюллера, Хуммельса и Жерома Боатенга из "Баварии".

Полностью заявка немецкой команды выглядит следующим образом:

вратари - Бернд Лено, Мануэль Нойер, Кевин Трапп;

защитники - Маттиас Гинтер, Робин Гозенс, Кристиан Гюнтер, Марсель Хальстенберг, Матс Хуммельс, Лукас Клостерманн, Робин Кох, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле;

полузащитники - Эмре Кан, Серж Гнабри, Леон Горецка, Кай Хавертц, Илкай Гюндоган, Йонас Хофман, Йозуа Киммих, Тони Кроос, Томас Мюллер, Джамал Мусиала; нападающие - Лерой Зане, Кевин Фолланд, Тимо Вернер.

Сборная Германии выступит на Евро в группе F против Венгрии, Португалии и Франции. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля сразу в 11 городах разных стран.