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19.05.2021 19:43
Рубрика: Спорт

Пловец Колесников выиграл третье "золото" чемпионата Европы

Текст: Анна Козина
Климент Колесников выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию, который проходит в Будапеште. Для россиянина это третья победа после заплывов на 50 м на спине и в эстафете 4х100 м кролем.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

На стометровке Колесников финишировал с результатом 47,37 секунды и установил рекорд чемпионатов Европы, который с 2008 года принадлежал французу Алену Бернару (47,50).

Фото: ЕРА
Климент Колесников прокомментировал свой рекорд

Бронзовую награду завоевал еще один россиянин Андрей Минаков (47,74). Второе место занял итальянец Алессандро Миресси (47,45).

Напомним, что на "полтиннике" на спине Колесников дважды за два дня бил мировые рекорды - 23,93 и 23,80.

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