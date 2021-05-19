Ралли "Шелковый путь" пройдет по территории России и Монголии

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная одиннадцатому по счету международному ралли "Шелковый путь", который в этом году имеет статусы этапов двух самых престижных мировых ралли-рейдовых гоночных серий - Кубка мира ФИА по ралли-рейдам и чемпионата мира по кросс-кантри ралли для мото- и квадроциклистов.

Маршрут уникального и неповторимого приключения в этом году протянется на пять с половиной тысяч километров, из которых почти три с половиной тысячи километров составят спецучастки. Стартует "Шелковый путь" 1 июля 2021 года в Омске, а финишируют гонщики 11 июля в монгольском Улан-Баторе. Спортсменов ждет 10 гоночных дней, включая этап-марафон. На нем участники будут ремонтировать свои транспортные средства самостоятельно, а вот механикам или каким-либо другим членам команд строго-настрого запрещено приближаться к гоночным болидам спортсменов - в этот день группы технической поддержки будут базироваться на другом бивуаке.

Не останутся без нововведений и зрители - в 2021 году впервые в истории Международного ралли "Шелковый путь" принять участие в событии смогут все желающие. У любителей ралли-рейдов будет возможность не только приветствовать экипажи на церемонии торжественного старта в Омске, но и проехать все этапы ралли, следуя за гонщиками по специально подготовленному маршруту.

Руководитель проекта "Шелковый путь", наш легендарный гонщик Владимир Чагин рассказал журналистам, что еще в 2019 году было принято предложение из Монголии о проведении международного ралли "Шелковый путь" на территории этой республики:

- Скажу вам откровенно: реакция автомотоспортивного сообщества на монгольскую часть маршрута оказалась не просто положительной, а восторженной. Поэтому у нас не было никаких сомнений в том, чтобы вновь включить этапы на территории Страны синего неба в программу гонки 2021 года. В этом году Россия и Монголия отмечают 100-летие установления дипломатических отношений. У нас нет никаких сомнений в том, что новый маршрут гонки понравится участникам ралли - как красотой пейзажей тех регионов, где будут проходить спецучастки, так и сложностью прохождения дистанции. Хочу выразить благодарность всем тем, кто помогает нам в организации и проведении международного ралли "Шелковый путь" - наших российских, европейских, монгольских и китайских друзей и партнеров. Вместе мы добьемся максимального результата!