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19.05.2021 16:21
Рубрика: Власть

Собянин осмотрел новый спорткомплекс для инвалидов на юге Москвы

Текст: Любовь Проценко
Уникальный спортивный центр открылся на юге столицы, в Коломенском проезде. В нем на равных со всеми смогут заниматься москвичи с ограниченными возможностями здоровья. Посмотреть, какие в нем созданы условия, приехал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города напомнил: "За последние годы мы построили в городе около 145 крупных спортивных объектов. Это бассейны, ледовые арены, футбольные поля и так далее. Но достаточно много людей с ограниченными возможностями, для которых нужны специальные требования к спортивным сооружениям. Здесь создан как раз такой объект, который поможет и спортсменам-инвалидам, которые занимаются на регулярной основе, и всем желающим москвичам, у которых ограничены возможности. На самом деле, здесь для них безграничные возможности. Можно заниматься и плаванием, и баскетболом, волейболом, на тренажерах".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Отметив, что в новом спортивном комплексе можно будет получить и специальную реабилитацию, мэр продолжил: "Надеюсь, что он будет очень востребован: тысячи сильных духом людей будут приходить и заниматься спортом и оздоровлением".

Особенность двухэтажного здания с подземным этажом в Коломенском проезде состоит в том, что в нем на 100% - безбарьерная среда. По нему легко передвигаться всем, включая инвалидов-колясочников. Есть в спорткомплексе крытый бассейн на четыре плавательные дорожки, в котором для спуска и подъема пловцов установлено специальное устройство, позволяющее плавно входить в воду. Еще один - малый терапевтический бассейн - предназначен для проведения лечебных процедур, гидромассажа. Для силовых тренировок имеется специальный тренажерный зал. В нем установлено универсальное оборудование для проработки всех групп мышц и зона, оснащенная полным рядом гантелей и штангами современного уровня. Еще один зал - для суставно-мышечной и двигательной реабилитации. Он оборудован современными пневматическими тренажерами, у которых нет инерции, благодаря чему минимален риск травмы для занимающихся. Плюс универсальный зал, где можно заниматься бадминтоном, баскетболом, волейболом сидя, гандболом, настольным теннисом и другими игровыми видами спорта. Есть условия и для проведения соревнований - для зрителей оборудованы трибуны на 126 мест.

На благоустроенной прилегающей территории создана парковка для автомобилей на 18 машиномест, 12 из которых - для инвалидов, есть и велопарковка.

В новом спорткомплексе будут проводиться групповые и индивидуальные тренировки учащихся городских спортивных школ, а так же смогут заниматься все желающие, в том числе и просто лечебной физкультурой. В планах правительства Москвы до конца 2021 года завершить строительство еще более чем 20 объектов спорта.

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