На Алтае стартует II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Завтра, 20 мая, в столице Алтайского края начнутся самые крупные международные соревнования, которые запланированы в России в 2021 году. Второй этап кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 20 по 23 мая, в нем примут участие более 300 спортсменов из 54 стран. Во второй состязательный день будут разыграны шесть олимпийских лицензий среди мужчин и женщин в одиночных заездах на дистанциях 200, 500 и 1000 метров. 22 и 23 мая заезды пройдут уже в рамках Кубка мира - гребцы разыграют 24 комплекта наград.

- Спортсмены уже видят высокий уровень приема в Барнауле, начиная от условий размещения, питания, четкой работы транспортной службы до стопроцентной подготовленности гребного канала. Уверен, атлеты передадут всему спортивному миру свое восхищение увиденным здесь. Соревнования увидят телезрители 72 стран, также будут вестись Интернет-трансляции. Для нас также важно, что запланированы трансляции на Olympic Channel (Олимпийском телеканале), - заявил на предстартовой пресс-конференции вице-президент Международной федерации каноэ (ICF) Томас Конецко.

Генеральный секретарь ICF Саймон Тоулсон отметил, что за последние несколько лет на барнаульском гребном канале произошли грандиозные изменения, теперь водный стадион может принимать международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ самого высокого уровня. Кстати, Томас Конецко сообщил, что если из-за пандемии Япония не сможет принять сборную Германии для подготовки к Олимпиаде, немецкие гребцы последний тренировочный сбор перед Играми в Токио проведут на барнаульском гребном канале.

По словам технического директора Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Николая Мордвина, возможно, что на Алтае проведет заключительный предолимпийский сбор и часть нашей олимпийской команды, поскольку площадка для гребцов под Владивостоком пока в стадии реконструкции. А разница во времени между Токио и Барнаулом несущественная - всего два часа.

Преимущества водного стадиона в Сибири - "легкая" вода, удобная роза ветров, красивая природа и близость к городу - топовые зарубежные спортсмены смогли оценить осенью 2018 года, когда здесь прошел коммерческий турнир "Кубок чемпионов". После того турнира в ICF решили отдать Барнаулу право проведения одного из этапов Кубка мира. Обычно подобные старты в новых местах проводятся на следующий год после Олимпиады, но пандемия внесла коррективы и ценность барнаульского этапа резко выросла - здесь будут разыграны последние олимпийские путевки. Результаты первого этапа, который на прошлой неделе завершился в венгерском Сегеде, показали: все фавориты набрали хорошую форму, но сенсации могут случиться на многих дистанциях.

На второй этап из-за пандемийных сложностей и ограничений не смогли прибыть лишь гребцы из Австралии и Новой Зеландии. Что касается российских атлетов, они намерены завоевать еще три олимпийских лицензии. Как сообщил Николай Мордвин, наши соотечественники будут участвовать в трех из шести видов программы олимпийской квалификации - это байдарочницы Наталья Подольская (200 метров) и Светлана Черниговская (500 метров), а также каноист Илья Штокалов (1000 метров).

За россиян будет кому поболеть - к 18 мая было продано 13 тысяч зрительских билетов. На 21 мая - день финалов олимпийской квалификации - мест на трибунах вместимостью в 3000 зрителей не было уже давно. Главное, чтобы изменчивая майская погода не преподнесла неприятных сюрпризов. К 20 мая синоптики пообещали резкое похолодание (ночью возможны минусовые температуры). Хотя спортсменов холод не пугает. Представитель ICF Мартин Маринов, знаменитый в прошлом болгарский каноист, призер Олимпийских игр и чемпионатов мира, отметил, что ему не раз приходилось выступать при температурах не выше 3-5 градусов - и ничего. У гребцов есть даже расхожая шутка: "Хотите испортить погоду? Проведите соревнования по гребле". К тому же к выходным дням на Алтай вернется жаркая погода, которая успела приятно удивить многих гостей - особенно из Африки и Южной Америки.

Кстати

Сегодня титулованные российские гребцы Александр Дьяченко и Ирина Андреева приняли участие а презентации коллекционных конвертов и штемпелей с этапом Кубка мира по гребле в Барнауле, выпущенных ограниченным тиражом "Почтой России". Наши соотечественники сообщили корреспонденту "РГ", что подготовка шла в штатном режиме, а вода на канале не только "легкая для гребка, но и теплая".