В четверг в краснодарском "Баскет-Холле" местный "Локомотив-Кубань" проведет второй матч против казанского УНИКСа в полуфинальной серии Единой лиги. Победитель первой встречи выяснился лишь в овертайме: в дополнительной пятиминутке казанцы оказались чуть точнее - 98:87.

В регулярном чемпионате обе игры забрали "железнодорожники". Но придавать этим победам большого значения не следовало, особенно второй, состоявшейся в заключительном туре "регулярки". На тот матч УНИКС, готовившийся к финалу Еврокубка, выставил резервный состав. Собственно, выиграв ту встречу, "Локо" и обеспечил себе второе место в итоговой таблице гладкого чемпионата, а Казань осталась третьей.

Теперь же УНИКС пожаловал в Краснодар в полной боевой готовности. А "Локомотив", наоборот, на всех сильнейших рассчитывать не мог, но не по своей воле: из-за травм на паркет не вышли самый ценный игрок "регулярки" литовец Мантас Калниетис и Найджел Уильямс-Госс. Но матч все равно получился достойным внимания самых придирчивых баскетбольных гурманов.

Обескровленные "железнодорожники" сразу отпустили соперника вперед - 16:29 по итогам первой четверти. УНИКС уверенно удерживал комфортное преимущество, которое на старте четвертой 10-минутки достигло 19 очков - 75:56. Только к этому моменту главному тренеру хозяев Евгению Пашутину удалось нащупать рабочие сочетания, что позволило "Локо" совершить грандиозный камбэк - 79:79 по итогам основного времени и вуаля - овертайм, первый в матчах плей-офф за последние три года.

"Железнодорожники" мощно начали дополнительную пятиминутку, но теперь уже УНИКС показал характер: казанцы перехватили инициативу и довели дело до победы. Решающую роль у гостей сыграл Джон Браун, оформивший дабл-дабл (двузначные показатели по двум параметрам): 19 очков и 13 подборов. Его роль, к слову, отдельно отметил и наставник "Локомотива-Кубани" Евгений Пашутин.

"Локо" дал бой УНИКСу даже без двух своих ключевых игроков. Фото: vtb-league.com

- По ходу игры сумели догнать соперника, перевести игру в овертайм, но всё идет от защиты, - резюмировал краснодарский специалист. - Когда мы хорошо защищаемся, подбираем, есть быстрый переход в нападение и движение мяча, то игра совершенно другая. Не та, которая была сегодня, а та, которую мы показывали весь сезон. Тяжело пришлось без двух первых номеров, но мы перестраивались и в конце нашли нужное сочетание игроков, которые остановили снайперов УНИКСа. Хочу похвалить команду за характер. Ребята не сдались и показали, что у них есть силы, что мы можем играть и побеждать. Думаю, что нам нужно остановить Брауна, который сделал девять подборов в нападении. Именно три его подбора стали ключевыми в овертайме, он либо добивал, либо на нем фолили. Проанализируем ошибки, исправим их, восстановимся и в следующем матче сделаем все, чтобы победить и поехать в Казань бороться дальше за выход в финал.

В первом матче "Локомотиву-Кубани" пришлось обходиться без самого ценного игрока "регулярки" Мантаса Калниетиса и Найджела Уильямса-Госса

Наставник казанцев грек Димитрис Прифтис тоже отдельно отметил волевые качества соперника, особенно на фоне потерь ключевых игроков.

- Это была очень эмоциональная игра с тяжелой концовкой, - отметил специалист. - Прежде всего, хочу поздравить "Локо" с тем, как они боролись и провели этот матч. Без двух разыгрывающих они, конечно, не показали всего, на что способны, но в их составе много высоких мощных игроков, из-за чего мы испытывали определенные трудности по ходу встречи. "Локо" здорово провел четвертую четверть и показал отличную игру. В овертайме мы собрались и сыграли как команда, но в следующем матче нам нужно действовать более серьезно.

Между тем в другой полуфинальной паре "Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА состоялся уже второй матч. Его итог стал известен поздно вечером. Напомним, в первой игре на гостевом паркете армейцы взяли верх - 78:73.

Где будем смотреть

20 мая, четверг, "Матч ТВ"

20.30. "Локомотив-Кубань" - УНИКС. Прямая трансляция