Челябинка пробежала за сутки 252,5 километра

15 и 16 мая в Москве проходил чемпионат России по бегу на 24 часа. Александра Овсянникова из Челябинска заняла первое место среди женщин и установила новый рекорд России, преодолев 252 511 метров.

Соревнования проходили в спортивном комплексе "Искра". Об этом сообщает федерация легкой атлетики России. Второе место заняла Надежда Гоголева (Якутия), пробежавшая 245 539 метров. Третье - Ирина Масанова (Нижегородская область) с результатом 238 620 метров.

Лучший результат среди мужчин показал Василий Корыткин (Кемеровская область). Он пробежал за сутки 260 570 метров. На втором месте Константин Аничкин (Амурская область) - 256 661 метров. Третье место у Олега Чернова (Вологодская область) - 255 182 метра.

Кстати

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