Российские пловцы выиграли эстафету 4х200 метров вольным стилем на ЧЕ

Российские пловцы одержали победу в эстафете 4х200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Эту эстафету традиционно называют "гордостью нации". Наши парни этому статусу старались соответствовать. Мартин Малютин, Александр Щеголев, Александр Красных и Михаил Вековищев финишировали первыми с результатом 7.03,48, установив новый рекорд турнира. Предыдущее достижение с 2018 года принадлежало британцам, которые опередили россиян на ЧЕ в Глазго.

На этот раз четверка из Великобритании довольствовалась "серебром" (7.04,61). "Бронзу" завоевали итальянцы (7.06,05).

После трех дней соревнований сборная России лидирует в общем зачете. На нашем счету восемь медалей: четыре золотых, одна серебряная и три бронзовых. На втором месте идут британцы (3-2-1), а третьем - итальянцы (1-4-3).