Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" Сергей Бобровский вошел в число номинантов на приз "Кинг Клэнси трофи", сообщает пресс-служба НХЛ.

Эта награда вручается игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его принимает активное участие в общественной жизни. Бобровский номинирован на приз второй раз подряд.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Сергей провел 31 матч, пропуская в среднем 2,91 шайбы за игру и отражая 90,6 процента бросков по своим воротам. Обладатель приза будет выбран комитетом руководителей лиги во главе с комиссаром Гэри Беттмэном и его заместителем Биллом Дэйли.

Бобровский выступает за "Флориду" с 2019 года. Отметим, что "Кинг Клэнси трофи" вручается с 1988 года. Российские хоккеисты еще ни разу не получали его.