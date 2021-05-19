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Рубрика: Спорт

Отметили Боба

Голкипер Сергей Бобровский номинирован на приз НХЛ
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 107(8458)
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" Сергей Бобровский вошел в число номинантов на приз "Кинг Клэнси трофи", сообщает пресс-служба НХЛ.

Эта награда вручается игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его принимает активное участие в общественной жизни. Бобровский номинирован на приз второй раз подряд.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Сергей провел 31 матч, пропуская в среднем 2,91 шайбы за игру и отражая 90,6 процента бросков по своим воротам. Обладатель приза будет выбран комитетом руководителей лиги во главе с комиссаром Гэри Беттмэном и его заместителем Биллом Дэйли.

Бобровский выступает за "Флориду" с 2019 года. Отметим, что "Кинг Клэнси трофи" вручается с 1988 года. Российские хоккеисты еще ни разу не получали его.

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