СМИ: "Фиорентина" готова отпустить Кокорина

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин может сменить клуб. По информации портала Calciomercatoweb, "фиалки" хотят приобрести форварда "Кальяри" Алессио Краньо, однако сардинцы оценивают его в 20 миллионов евро.

Такая сумма не устраивает клуб из Флоренции. В связи с этим "Фиорентина" готова включить в сделку Кокорина и полузащитника Лоренцо Венути. Отметим, что на Краньо претендует также чемпион страны миланский "Интер".

С момента перехода в "Фиорентину" Кокорин провел за новую команду лишь три матча. Из-за различных травм россиянин пропустил уже 12 встреч подряд.