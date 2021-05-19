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19.05.2021 00:18
Рубрика: Спорт

Курс на Мадрид

Стало известно расписание Кубка Дэвиса
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 107(8458)
Накануне появилось расписание финального турнира Кубка Дэвиса. Соревнования начнутся через четыре дня после завершения итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - 25 ноября.

Сборная России сыграет на групповом этапе с национальными командами Эквадора (27 ноября) и Испании (28 ноября). Оба матча пройдут в Мадриде.

Фото: EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ
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По регламенту два четвертьфинала, полуфиналы и финал состоятся в Мадриде. В Турине и Инсбруке запланировано по одному четвертьфинальному поединку. Полуфиналы пройдут 3 и 4 декабря, финал - 5 декабря.

В 2019 году российская сборная дошла до полуфинала Кубка Дэвиса, в котором уступила Канаде. Наша команда как полуфиналист автоматически получила путевку в финальный этап турнира 2021 года.

Добавим, что накануне во второй круг турнира в Лионе вышел Карен Хачанов. Он переиграл француза Бенжамена Бонзи - 6:1, 4:6, 7:6. Следующим соперником Карена станет поляк Камиль Майхшак.

Спорт Теннис Кубок Дэвиса