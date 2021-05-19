"Тампа-Бэй" выиграла второй матч у "Флориды"

"Тампа-Бэй" во втором матче серии плей-офф переиграла "Флориду", на счету Никиты Кучерова - голевая передача.

Во втором матче серии наставник "Флориды" оставил в запасе голкипера Сергея Бобровского. Но и этот шаг не помог - "молнии" снова взяли верх - 3:1.

В составе победителей голы на счету Стивена Стэмкоса, Ондржея Палата и Янни Гурда. Российский нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей. На счету голкипера Андрея Василевского - 32 отраженных броска из 33.

Тем временем 43 сейва Семена Варламова не спасли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче с "Питтсбургом". Встреча завершилась со счетом 2:1. "Пингвины" сравняли счет в серии.

"Вегас" переиграл "Миннесоту" (3:1) и сравнял счет в серии.