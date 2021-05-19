Новости

Экс-замминистра ЖКХ Башкирии лишился имущества на 113 млн рублей 20:59
Лавров прибыл в Рейкьявик, где встретится с Блинкеном 20:55
Более 850 тысяч российских военнослужащих прошли вакцинацию от COVID-19 20:55
СМИ: Госдеп отказался вводить санкции против "Северного потока-2" 20:54
Грызлов: Киев реализует политику радикальных украинских националистов 20:39
Умерла актриса Галина Новожилова 20:32
На Урале грузовик протаранил девять легковушек 20:31
Более 20 стран ослабили ограничения для вакцинированных авиапассажиров 20:23
Подозреваемый в тройном убийстве у вокзала в Екатеринбурге умер в больнице 20:19
COVID атакует "Евровидение": Исландия тоже не споет на Ahoy Arena 20:00
Производители мороженого предложили отложить маркировку до 1 сентября 19:55
Песков: Вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса не прорабатывается 19:50
Актер Николай Сличенко попал в реанимацию в Москве 19:45
Нарышкин: Запад готовит против РФ обвинения в антипрививочной пропаганде 19:25
Гречка и черный чай подорожали за неделю больше других продуктов 19:19
В Госдуму внесены поправки о бесплатном подключении населения к газу 19:18
В России с 1 сентября увеличат размер больничных по уходу за детьми 18:57
"Паркетник" Volkswagen Taigo сфотографировали без камуфляжа 18:30
Глава Минпромторга прокомментировал слияние торговых сетей в России 18:18
Киностудия "Ленфильм" открывает лабораторию для дебютантов 18:08
Продажи ключевых запчастей автомобилей выросли на 30% 18:00
Аграриям пообещали оформлять господдержку "в один клик" 17:56
В ВОЗ высказались по поводу ограничений для непривитых от коронавируса 17:55
"Ведомости" сменили главного редактора 17:46
Предвыборный съезд "Единой России" пройдет 19 июня 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
19.05.2021 20:52
Рубрика: Спорт

Попросили остаться

Мюллер вошел в состав бундестим на Евро
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8460)
Тренерский штаб сборной Германии во главе с Йоахимом Левом назвал окончательный состав для участия в чемпионате Европы по футболу.

Как следует из сообщения на сайте Немецкого футбольного союза, в команду включили 26 игроков. Причем в список попали нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер и защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс. Еще до переноса Евро с 2020 на 2021 год главный наставник бундестим вообще не собирался больше вызывать этих футболистов в сборную, о чем объявил в марте 2019-го.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Спартаковец Ларссон включен в заявку сборной Швеции на Евро-2020

Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге. Сборная Германии, трижды побеждавшая в турнире (1972, 1980, 1996), на групповом этапе сыграет с командами Франции (15 июня), Португалии (19 июня) и Венгрии (23 июня). После жеребьевки Йоахим Лев назвал эту четверку "группой смерти".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Футбол Чемпионат Европы Чемпионат Европы по футболу - 2020