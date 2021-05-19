Тренерский штаб сборной Германии во главе с Йоахимом Левом назвал окончательный состав для участия в чемпионате Европы по футболу.

Как следует из сообщения на сайте Немецкого футбольного союза, в команду включили 26 игроков. Причем в список попали нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер и защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс. Еще до переноса Евро с 2020 на 2021 год главный наставник бундестим вообще не собирался больше вызывать этих футболистов в сборную, о чем объявил в марте 2019-го.

Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге. Сборная Германии, трижды побеждавшая в турнире (1972, 1980, 1996), на групповом этапе сыграет с командами Франции (15 июня), Португалии (19 июня) и Венгрии (23 июня). После жеребьевки Йоахим Лев назвал эту четверку "группой смерти".