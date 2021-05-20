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20.05.2021 21:47
Рубрика: Спорт

Как будто без тормозов

Чупков снова обогнал всех на финише
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 110(8461)
Антон Чупков, чемпион и рекордсмен мира на дистанции 200 м брассом, одержал победу в своем коронном заплыве на предолимпийском чемпионате Европы в Будапеште.

Чупков финишировал с результатом 2.06,99 минуты. Второе место занял голландец Арно Камминга (2.07,35), третье - швед Эрик Перссон (2.07,66). Еще один россиянин Кирилл Пригода показал шестое время (2.09,23).

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Надо сказать, что Чупков выдал неплохие секунды, учитывая, что вся наша команда рассматривает этот турнир как подготовку к Играм и выступает под нагрузкой. Антон, в очередной раз поразив своим финишным рывком, выплыл из 2.07. Напомним, что его мировой рекорд равняется 2.06,12, а рекорд чемпионатов Европы, установленный в 2018 году в Глазго, - 2.06,80. Так что подопечный Александра Немтырева, который в Рио-2016 завоевал "бронзу" на 200 м брассом, продолжает планомерно двигаться к своей олимпийской мечте.

Вчера на пьедестал также поднялась Светлана Чимрова. Она завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 метров баттерфляем (2.08,55), проиграв венгеркам Катинке Хоссу (2.08,14) и Богларке Капаш (2.06,50).

В смешанной комбинированной эстафете 4х100 м россияне остались без медали. Но Климент Колесников, который здесь уже дважды бил рекорды мира на 50 м на спине и взял "золото" на 100 м кролем, на своем стартовом этапе - как спинист - пропыл быстрее рекорда Европы: 52,09 против 52,11 француза Камиля Лакура образца 2010 года. Но, сожалению, в смешанных эстафетах эти достижения не фиксируются.

Зато мы еще раз убедились в потенциале Климента на 100-метровке на спине. В личном заплыве он не попал в финал, устав после победной сотни кролем. Но к Олимпиаде спортсмен и его тренер Дмитрий Лазарев будут готовить эти дистанции с еще большим упорством.

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