Два члена сборной России по стрельбе отстранены за употребление алкоголя

Два члена сборной России по стендовой стрельбе и помощник главного тренера наказаны за употребление алкоголя.

Как сообщается в приказе, опубликованном на сайте Стрелкового союза России, от участия в отборе кандидатов в национальную команду по стендовой стрельбе отстранены Геннадий Мамкин и Максим Кабацкий.

Как сообщается, они отстранены за "нарушение спортивной дисциплины во время участия в международных соревнованиях, а именно - употребление алкогольных напитков", - говорится в тексте приказа.

На минувшей неделе во время этапа Кубка мира в Италии Мамкин выиграл серебро в дисциплине трап, а вместе с Алексеем Алиповым оба спортсмена, наказанных федерацией, выиграли серебро в командных соревнованиях.

Также наказана и помощник главного тренера команды Екатерина Богоулова. Она на полгода переведена на должность методиста.