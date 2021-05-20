Гризманн может сменить Роналду в "Ювентусе"

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн нынешним летом может оказаться в туринском "Ювентусе".

По данным Sport.es, руководство каталонского клуба намерено заметно обновить состав в ближайшее летнее трансферное окно. Но для этого клубу необходимо будет продать нескольких дорогостоящих игроков.

Одним из них является французский форвард Антуан Гризманн, перешедший в каталонский клуб из "Атлетико", но так и не ставший полноценным лидером.

Сообщается, что если "Ювентус" покинет Криштиану Роналду, а это может случиться, если туринцы не выйдут в Лигу чемпионов, то тогда одним из кандидатов на переезд в Серию А станет именно Гризманн.

На счету Гризманна в этом сезоне всего 12 голов в чемпионате Испании. Ранее сообщалось о том, что летом состав каталонского клуба могут пополнить Серхио Агуэро и Мемфис Депай.