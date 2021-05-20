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20.05.2021 21:13
Рубрика: Спорт

Хоккеист Кузнецов во второй раз переболел коронавирусом

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов повторно переболел коронавирусом.

Об этом заявил сам хоккеист столичного клуба. Кузнецов также сравнил, как проходили первое и второе заболевание COVID-19.

Фото: AP Photo/Tony Avelar
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"Во второй раз было куда легче, ведь все эти ощущения я уже испытал, когда заболел впервые. Так что я полностью сосредоточился на скорейшем восстановлении, чтобы побыстрее вернуться в команду и начать играть. Забавно было слышать, что очень небольшое число людей заболело второй раз", - приводит слова Кузнецова журналистка Washington Post Саманта Пелл в Twitter.

Кузнецов и голкипер Илья Самсонов были помещены в протокол COVID-19 и вернулись в строй лишь к третьему матчу серии плей-офф против "Бостона". Минувшей ночью "столичные" уступили в овертайме 2:3.

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