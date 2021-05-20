Хоккеист Кузнецов во второй раз переболел коронавирусом

Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов повторно переболел коронавирусом.

Об этом заявил сам хоккеист столичного клуба. Кузнецов также сравнил, как проходили первое и второе заболевание COVID-19.

"Во второй раз было куда легче, ведь все эти ощущения я уже испытал, когда заболел впервые. Так что я полностью сосредоточился на скорейшем восстановлении, чтобы побыстрее вернуться в команду и начать играть. Забавно было слышать, что очень небольшое число людей заболело второй раз", - приводит слова Кузнецова журналистка Washington Post Саманта Пелл в Twitter.

Кузнецов и голкипер Илья Самсонов были помещены в протокол COVID-19 и вернулись в строй лишь к третьему матчу серии плей-офф против "Бостона". Минувшей ночью "столичные" уступили в овертайме 2:3.