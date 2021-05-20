Иностранные болельщики смогут посетить матчи Евро-2020 в России без виз

Изменения в документы, которые позволят посетить без визы мероприятия, связанные с Евро-2020, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В их числе - официальные делегации УЕФА, футболисты, тренеры, персонал команды, чьи матчи пройдут в Санкт-Петербурге. Они смогут оформить визы в упрощенном порядке.
Обладатели билетов смогут попасть в страну без виз по паспорту болельщика, однако от них потребуется отрицательный тест на коронавирус.
генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отметил, что со стороны федеральных органов власти было встречено понимание и иностранные болельщики смогут посетить игры в России.
"При этом очень важно понимать, что мы намерены провести максимально безопасный турнир - разрешение на въезд в Россию не отменяет правила и меры, которые нужно соблюдать на территории России: в частности, отрицательный ПЦР-тест и прочее", - заявил генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.
В городе на Неве пройдут семь матчей, из которых шесть игр группового раунда и один четвертьфинал:
- 12 июня. Бельгия - Россия
- 14 июня. Польша - Словакия
- 16 июня. Финляндия - Россия
- 18 июня. Швеция - Словакия
- 21 июня. Финляндия - Бельгия
- 23 июня. Швеция - Польша
- 2 июля. 1/4 финала.