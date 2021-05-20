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20.05.2021 17:40
Рубрика: Спорт

Иностранные болельщики смогут посетить матчи Евро-2020 в России без виз

Текст: Максим Домчев
Иностранные болельщики, купившие билеты на матчи финальной части чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Санкт-Петербурге, смогут посетить Россию без визы.
Фото: Сергей Коньков/ТАСС Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Изменения в документы, которые позволят посетить без визы мероприятия, связанные с Евро-2020, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В их числе - официальные делегации УЕФА, футболисты, тренеры, персонал команды, чьи матчи пройдут в Санкт-Петербурге. Они смогут оформить визы в упрощенном порядке.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Сорокин: Иностранных болельщиков допустят на матчи Евро в Санкт-Петербурге

Обладатели билетов смогут попасть в страну без виз по паспорту болельщика, однако от них потребуется отрицательный тест на коронавирус.

генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отметил, что со стороны федеральных органов власти было встречено понимание и иностранные болельщики смогут посетить игры в России.

"При этом очень важно понимать, что мы намерены провести максимально безопасный турнир - разрешение на въезд в Россию не отменяет правила и меры, которые нужно соблюдать на территории России: в частности, отрицательный ПЦР-тест и прочее", - заявил генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

В городе на Неве пройдут семь матчей, из которых шесть игр группового раунда и один четвертьфинал:

  • 12 июня. Бельгия - Россия
  • 14 июня. Польша - Словакия
  • 16 июня. Финляндия - Россия
  • 18 июня. Швеция - Словакия
  • 21 июня. Финляндия - Бельгия
  • 23 июня. Швеция - Польша
  • 2 июля. 1/4 финала.
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