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Рубрика: Спорт

"Ювентус" завоевал Кубок Италии, обыграв "Аталанту"

Текст: Максим Домчев
Туринский "Ювентус" в 14-й раз стал обладателем Кубка Италии по футболу, переиграв в финале "Аталанту" со счетом 2:1.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Для команды из Турина Кубок Италии стал последним шансом завоевать хоть какой-то трофей в нынешнем сезоне. Соперником в решающем матче стала "Аталанта" Алексея Миранчука.

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images
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Полузащитник сборной России не попал в стартовый состав команды. Счет в матче был открыт на 31-й минуте встречи. "Ювентусу" удалось провести контратаку, и Уэстон Маккенни точным пасом нашел Деяна Кулушевски, чей удар в угол оказался неберущимся.

Но еще до перерыва клуб из Бергамо сумел отыграться. Руслан Малиновский ударом почти с линии штрафной заставил капитулировать многоопытного Джанлуиджи Буффона.

Следующего забитого мяча пришлось ждать до 73-й минуты. Полузащитник туринцев Федерико Кьеза во второй раз огорчил "Аталанту".

На 83-й минуте встречи на поле вышел Алексей Миранчук, но помочь своей команде уйти от поражения он не смог - 1:2. "Ювентус" в 14-й раз в истории выиграл кубок страны.

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