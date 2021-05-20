Пловец Антон Чупков выиграл "золото" ЧЕ в брассе

Чемпион и рекордсмен мира на дистанции 200 м брассом Антон Чупков одержал победу на предолимпийском чемпионате Европы, который проходит в Будапеште.

Чупков показал в финальном заплыве результат 2 минуты 6,99 секунды. Второе место занял занял голландец Арно Камминга (2.07,35), третье - швед Эрик Перссон (2.07,66). Еще один россиянин Кирилл Пригода стал шестым (2.09,23).

Антон Чупков показал неплохое время, учитывая, что вся наша команда рассматривает этот турнир как подготовку к Играм и выступает под нагрузкой. Антон выплыл из 2.07. Напомним, что его мировой рекорд равняется 2.06,12, а рекорд чемпионатов Европы, установленный в 2018 году в Глазго, - 2.06,80. Чупков также является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро на дистанции 200 м брассом.

Чуть ранее сегодня на пьедестал поднялась Светлана Чимрова. Она завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 метров баттерфляем (2.08,55) проиграв венгеркам Катинке Хошсу (2.08,14) и Богларке Капаш (2.06,50).