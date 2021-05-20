В Москве стартовал четвертый сезон проекта "Спортивные выходные". Посетить бесплатные тренировки по шести видам спорта горожане могут в 15 парках. В их числе - ВДНХ, "Сокольники", "Фили", Музеон.

В первом сезоне проекта, который прошел летом прошлого года, чемпионы Европы и мира, кандидаты в мастера спорта провели в парках полторы тысячи мастер-классов. По словам организаторов, их посетили более десяти тысяч человек. Второй и третий сезоны прошли в онлайн-формате. И вот тренировки снова вернулись в офлайн. Занятия проходят бесплатно по выходным у павильонов "Здоровая Москва". Инструкторы предлагают освоить скандинавскую ходьбу, йогу, функциональные тренировки, зумбу, стретчинг и воркаут. Правда, нужно заранее записаться. Есть два варианта. Первый - через сайт проекта, второй - в центрах госуслуг "Мои документы". Организаторы рекомендуют надевать удобную одежду и обувь и не забывать инвентарь. К примеру, для йоги понадобится коврик, а для скандинавской ходьбы - трекинговые палки.

Всего организаторы планируют провести почти две тысячи занятий на открытом воздухе и в онлайн-формате. Поэтому можно присоединиться к урокам в интернете. Нужно лишь свободное время и любой гаджет, будь то смартфон, планшет или ноутбук. В первую очередь надо подписаться на YouTube-канал Sportsweekend. Именно здесь по будням в семь утра по-прежнему транслируют зарядки длительностью по 15 минут. А по субботам и воскресеньям пользователей приглашают на спортивные мастер-классы. Плюс YouTube-трансляций видео сохраняются, поэтому в случае чего тренировку легко можно отложить на другое время или любой день.

Кстати

Расписание бесплатных тренировок публикуется на официальном сайте "Спортивных выходных". Здесь же можно записаться на занятия и узнать, какой спортивный инвентарь нужно захватить с собой.